Magazyn spełniający eko-normy to wizytówka przedsiębiorstwa

Certyfikacja ekologiczna obiektów logistyczno-magazynowych to dla wielu firm nie tylko kwestia wytycznych korporacyjnych, długofalowych oszczędności, możliwość licznych usprawnień czy optymalizacji, ale również wyraz społecznej odpowiedzialności biznesu. - Magazyny spełniające eko-normy to swoista wizytówka przedsiębiorstwa i krok ku jeszcze bardziej efektywnemu prowadzeniu biznesu - mówi Bartosz Michalski, dyrektor developmentu SEGRO.

W Polsce 845 budynków ma eko-certyfikaty. Najwięcej - biurowce. Dlaczego nie magazyny?

W miastach ekologia jest priorytetem od wielu lat, a nieruchomości biurowe stanowią w całości tkankę miejską, podczas gdy nieruchomości magazynowych w granicach miast jest jeszcze relatywnie mało.

Dziś magazyny znajdują się coraz bliżej miast, a miasta coraz bliżej magazynów, a to za sprawą postępującej urbanizacji, zatem wszystko wskazuje na to, że ekologiczny trend będzie coraz mocniej oddziaływał również na powierzchnie magazynowe, co będzie sprzyjało szerszemu zainteresowaniu eko certyfikatami. To rynek. Z kolei w SEGRO od lat certyfikujemy wszystkie nasze nowopowstające obiekty i wyznaczamy rynkowe, zielone standardy. W ubiegłym roku poddaliśmy certyfikacji BREEAM w Polsce blisko 90 000 mkw. nowych projektów deweloperskich.

Jak na tle innych państw wypada Polska, jeżeli chodzi o ekologię inwestycji na rynku nieruchomości przemysłowych?

W kwestii ekologicznych inwestycji jeszcze nie dogoniliśmy Europy Zachodniej, gdzie ekologiczna świadomość społeczna zaczęła kształtować się na długo wcześniej niż w Polsce. Za tą świadomością idą również większe oczekiwania klientów, a za nią oferta deweloperów. Z poziomu całej Grupy SEGRO, troska o środowisko wpisana jest w nasze „DNA”, dlatego koncentrujemy się m.in. na redukcji śladu węglowego naszych budynków, na mniejszym zużywaniu zasobów, promujemy bioróżnorodność oraz zagospodarowujemy zieloną przestrzeń wokół naszych inwestycji.

Jak powinno wyglądać budowanie obiektów magazynowo-logistycznych w erze zrównoważonego rozwoju?

Proekologiczne rozwiązania w duchu zrównoważonego rozwoju powinny być wdrażane na każdym etapie nowej inwestycji. Tak jest w przypadku realizacji projektów deweloperskich SEGRO: począwszy od projektu, przez samą budowę, użycie materiałów wykończeniowych, aż po eksploatację. Następnie każdy nowo powstający obiekt SEGRO poddawany jest rygorystycznej certyfikacji BREEAM. Normą jest dla nas zarówno świadomie, z poszanowaniem dla środowiska naturalnego, prowadzony proces budowlny, jak i późniejsze, bardziej ekologiczne użytkowanie obiektu. Tutaj zwracamy uwagę na takie aspekty jak efektywność energetyczna, wytwarzane zanieczyszczenia, gospodarowanie odpadami czy zagospodarowanie zielonych terenów wokół magazynu, wpływające na poprawę komfortu pracy personelu.

