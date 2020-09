Magazyn wysokiego składowania 7R City Flex wyrośnie we Wrocławiu

W I połowie roku Polska zajęła drugie miejsce w Europie pod względem wynajętej powierzchni magazynowej netto. Popyt nie słabnie, co potwierdzają kolejne inwestycje na naszym rynku. Nowy magazyn miejski z sieci 7R City Flex Last Mile Logistics powstanie przy ul. Granicznej we Wrocławiu. PIKA Spółka z o.o., specjalizująca się w outsourcingu zarządzania dokumentami, ich przetwarzaniem oraz dystrybucją, wybrała projekt dewelopera 7R, który przygotuje powierzchnię typu „high-bay” dostosowaną do rygorystycznych standardów składowania dokumentów.

Według JLL popyt netto na powierzchnię magazynową w Polsce wyniósł w I połowie 2020 roku z wynikiem 1,7 mln mkw., plasując nasz kraj na drugim miejscu w Europie, zaraz za Niemcami. Zainteresowanie wysokiej klasy powierzchnią nie słabnie, a projekty specjalistyczne znajdują najemców jeszcze przed rozpoczęciem budowy.



PIKA wybiera 7R City Flex



City Flex Wrocław Airport to nowoczesny budynek o powierzchni 10 500 mkw. z przeznaczeniem na magazyny, biura lub lekką produkcję. 7R przygotowuje projekt zgodnie z koncepcją logistyki ostatniej mili, która zakłada stworzenie sieci obiektów magazynowych w całej Polsce w granicach największych aglomeracji. Wrocławska inwestycja zlokalizowana jest w pobliżu autostrady A8 oraz węzła Wrocław Lotnisko. Firma PIKA zajmie 3 085 mkw. powierzchni magazynowej oraz 520 mkw. biur usytuowanych na dwóch poziomach.



- Od kilku lat nasza firma funkcjonuje w parku logistycznym 7R w Kowalach koło Gdańska. Zdecydowaliśmy się na wynajem nowej powierzchni magazynowej od 7R z uwagi na rozwój naszego biznesu w Polsce. Nasza firma oferuje między innymi szeroki zakres usług związanych z nowoczesnym outsourcingiem usług w obszarze zarządzania dokumentami powierzonymi przez naszych klientów, dlatego na miejsce swoich centrów logistycznych wybieramy lokalizacje przygotowane do kompleksowego i profesjonalnego zarządzania dokumentacją. Atrakcyjne umiejscowienie magazynu miejskiego we Wrocławiu oraz niestandardowe warunki zabudowy, jakie deweloper może nam zapewnić, sprawiły, że postawiliśmy na 7R City Flex Wrocław Airport - mówi Karolina Kalkowska, dyrektor ds. zarządzania jakością PIKA.



Więcej niż wysoki standard techniczny

Powierzchnia dla PIKA realizowana jest w formule BTS, czyli będzie zaprojektowana i zbudowana konkretnie zgodnie z potrzebami najemcy. Niestandardowe rozwiązania, jakie zostaną zastosowane w budynku to, między innymi, ponadprzeciętna wysokość obiektu, czy zwiększona wytrzymałość posadzki z obciążeniem nawet do 10,4 t. Magazyn wyposażony zostanie w zautomatyzowane oświetlenie oraz czujniki ruchu.



- Bez wahania podjęliśmy się przygotowania powierzchni dla firmy, której charakter działalności determinuje wychodzące poza standard warunki składowania. Obiekt będzie niemal dwukrotnie wyższy niż zazwyczaj i w świetle osiągnie blisko 18 m. Dodatkowo wykonamy dla klienta regały półkowe, które pomieszczą prawie 400 000 kartonów o wymiarach około 30x40 cm. Przygotujemy także antresolę, do której zapewniony będzie dostęp poprzez klatki schodowe oraz windę towarową. Cały projekt uwzględni wymagające przepisy PPOŻ, jakie należy spełnić w przypadku składowania archiwów. PIKA to klient, który filar swojej działalności opiera na niezwykle ważnym w jego branży bezpieczeństwie magazynowania informacji oraz dokumentów przy wykorzystaniu nowoczesnych standardów magazynowania. Cieszę się, że firma zaufała nam już po raz drugi - komentuje Maciej Krawiecki, Head of Leasing, 7R.

1

2