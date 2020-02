Magazynów jest wciąż za mało

Pomimo licznych inwestycji zrealizowanych w 2019 roku, o łącznej powierzchni 2,79 mln mkw., podaż w dalszym ciągu nie nadąża za popytem. Wśród największych inwestycji oddanych w ostatnich kwartałach należy wskazać nowe centrum logistyczne Zalando w Olsztynku (120,5 tys. mkw.) oraz trzy nowe obiekty Amazon (łącznie ponad 315 tys. mkw.). W budowie nadal pozostaje zaś blisko 2 mln mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej.

Według prognoz ekspertów Colliers International największym rynkiem magazynowym w 2020 roku pozostanie Warszawa z 4,25 mln mkw., natomiast pod względem nowo dostarczonej powierzchni w czołówce znajdą się rynek Polski Centralnej (605,3 tys. mkw.) oraz Górny Śląsk (556 tys. mkw.).

Średni poziom pustostanów w Polsce wynosi obecnie 7 proc.

Najniższe wskaźniki odnotowały region wschodniej Polski (1,61 proc.) oraz Szczecin (2,9 proc.). Wzrostem zainteresowania najemców cieszą się przede wszystkim lokalizacje we wschodniej Polsce (1,61 proc.), natomiast w zachodniej części kraju już od 2 lat obserwujemy całkowity brak wolnej powierzchni do wynajęcia. Miesięczne efektywne stawki czynszu utrzymywać się będą na poziomie 2,7-3,5 EUR/mkw.

- Na rynku magazynowym wciąż obserwujemy problem braku rąk do pracy, co skutkuje coraz większą automatyzacją procesów produkcyjnych i logistycznych. Silnym trendem, który z pewnością będzie się umacniał w 2020 roku jest ekologia - najemcy coraz bardziej doceniają budynki z zielonymi certyfikatami. Dużym zainteresowaniem cieszą się ostatnio także obiekty typu „last mile”, czyli projekty miejskie, które pozwalają firmom zminimalizować czas dostawy towaru do klienta - mówi Maciej Chmielewski, senior partner, dyrektor działu powierzchni logistycznych i przemysłowych w Colliers International