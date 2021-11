Magazynowa gorączka nie odpuszcza

Zainteresowanych tymi przestrzeniami nie zabraknie.

Popyt rośnie, podobnie jak inwestycje.

Połowa zainwestowanego kapitału od początku roku popłynęła właśnie w magazyny.

- Z sektora magazynowego lecą iskry. Na każdym kroku notowany jest nowy rekord, czy to jeżeli chodzi o powierzchnię w budowie, podaż czy wolumen inwestycyjny. W siłę rosną też regiony. Tylko w samym trzecim kwartale ponad 1,2 mln mkw. nowych inwestycji rozpoczęło swoją budowę. Najwięcej, bo po ponad 700 tys. mkw. znajduje się w budowie w województwie śląskim i dolnośląskim. Razem z trzecim najbardziej aktywnym regionem, województwem wielkopolskim, powierzchnia w budowie w tych trzech regionach stanowi 51 proc. całkowitej powierzchni aktualnie budowanej. Natomiast województwo pomorskie dołączyło do grona ponadmilionowych rynków pod względem podaży – mówi Beata Hryniewska, Szefowa Działu Powierzchni Magazynowych i Przemysłowych w CBRE.

Magazynowa gorączka

Zasoby nowoczesnej powierzchni przemysłowo-logistycznej osiągnęły po trzecim kwartale 2021 roku niemal 23 mln mkw. To o 13 proc. więcej niż w poprzednim roku. W budowie znajduje się 3,71 mln mkw., czyli ponad dwukrotnie więcej niż w tym samym okresie w zeszłym roku oraz o 11 proc. więcej niż w poprzednim kwartale. Aktualnie odnotowujemy najwyższy poziom powierzchni magazynowej w budowie w historii, z czego ok. 40 proc. jest niezabezpieczone umowami najmu.

Do tej pory w 2021 roku do użytku zostało oddane 2,25 mln mkw. nowej powierzchni przemysłowo-logistycznej, z czego trzeci kwartał odpowiadał za najwyższy historycznie kwartalny wynik nowej podaży, kiedy oddano do użytku 1,06 mln mkw. Regiony, gdzie nowa podaż wynosiła najwięcej to województwo śląskie (434 tys. mkw.), lubuskie (351 tys. mkw.) i wielkopolskie (346 tys. mkw.). Największą inwestycją był Panattoni BTS Świebodzin dla klienta z branży e-commerce o wielkości 203,5 tys. mkw.

Mało pustych magazynów

Stopa pustostanów w Polsce wynosi 4,78 proc. i jest niższa o 3,44 pp. niż rok temu. Najwięcej dostępnej powierzchni można znaleźć w Katowicach, a najmniej w Białymstoku, gdzie nie ma dostępnej powierzchni magazynowej, przy czym całkowita istniejąca podaż jest najmniejsza w Polsce.