Magazynowa Polska Centralna na czele pod względem popytu i nowej powierzchni

Region Warszawy, mazowieckie i łódzkie dominują na krajowym rynku magazynowym. Obecnie znajduje się tam ponad 7,9 mln mkw. takiej przestrzeni i cały czas powstaje nowa. Mimo pandemii koronawirusa od początku 2020 r. do użytku oddano niemal tyle samo nowych magazynów, co w tym samym okresie minionego roku. Z danych CBRE wynika, że od stycznia przybyło prawie 538 tys. mkw., a popyt osiągnął 1,35 mln mkw. To najwyższe wyniki w kraju. Polskę Centralną wybierają przede wszystkim firmy logistyczne oraz sieci handlowe.

- Centrum kraju jest chętnie wybierane przez firmy logistyczne i e-commerce, które szukają najlepszych lokalizacji dla swoich głównych magazynów. W samej Warszawie i okolicach mocno rozwija się logistyka ostatniej mili, na którą zapotrzebowanie rośnie. Natomiast dostęp do wykwalifikowanej kadry i dobre warunki prowadzenia biznesu przyciągają firmy produkcyjne. Mimo trudności, które na wszystkich rynkach powoduje pandemia, współpraca inwestorów, klientów i innych podmiotów działających w branży układa się świetnie, co pozwala liczyć na skuteczny rozwój sektora w przyszłości – mówi Kamila Joszczuk z Działu Wynajmu Powierzchni Przemysłowo-Logistycznych, CBRE.

W magazynowym centrum bez zmian

Epidemia koronawirusa nie pozbawiła centrum Polski palmy pierwszeństwa na magazynowej mapie kraju. Zarówno nowe inwestycje jak i zainteresowanie taką powierzchnią utrzymuje się na stałym, wysokim poziomie. Od początku roku w regionie przybyło prawie 538 tys. mkw. nowej przestrzeni, czyli niemal tyle samo, co w tym samym czasie w zeszłym roku. Wtedy do użytku oddano prawie 592 tys. mkw. powierzchni magazynowej. Miejscami, które obecnie rozwijają się szczególnie mocno są m.in. podwarszawskie Janki i położone niedaleko Łodzi miasto Stryków. Deweloperzy aktywnie zabezpieczają tam grunty, co oznacza, że wierzą w potencjał tych lokalizacji.

Od początku roku umowy najmu na magazyny w Polsce Centralnej podpisano na 1,35 mln mkw. To najwięcej w całym kraju. Natomiast ilość wolnej przestrzeni wynosi obecnie 724 tys. mkw., więc najemcy wciąż mają w czym wybierać.

Spowolnienia nie widać

Centrum kraju to świetna lokalizacja na inwestycje magazynowe, przy których dostęp do dobrej komunikacji z resztą kraju jest kluczowy. Dlatego takie przestrzenie intensywnie rosną w mazowieckim i łódzkim już od wielu lat. Obecnie cała dostępna powierzchnia wynosi ponad 7,9 mln mkw. W budowie jest kolejnych ponad 381 tys. mkw.

- W regionie buduje się obecnie bardzo dużo i wyraźnie widać, że zarówno inwestorzy jak i najemcy stawiają mocno na ekologiczne rozwiązania. Dotyczą one zarówno procesu realizacji obiektu, materiałów budowlanych jak i zarządzania otoczeniem oraz wnętrzem nieruchomości. Deweloperzy dbają by obiekty były wyposażone m.in. w energooszczędne systemy klimatyzacji i wentylacji, systemy świetlne, grzewcze, kontrolę zużycia wody. To zjawisko, które bardzo cieszy – mówi Kamila Joszczuk z CBRE.