Magazynowe Kielce atrakcyjną destynacją dla firm e-commerce

Kielce to miasto pełniące funkcję centrum gospodarczego, a także główny ośrodek z województwa świętokrzyskiego, w którym rozwija się lokalny rynek magazynowy. Historycznie, region ten związany był z eksploatacją i przetwórstwem surowców mineralnych z bogatymi tradycjami w przemyśle metalowym i budowlanym. Aktualnie, dzięki poprawie infrastruktury drogowej i centralnemu położeniu, staje się nowym ważnym punktem na magazynowej mapie Polski - mówi Danuta Dzierżak, Associate Director Industrial & Logistic w AXI Immo.

Całkowite zasoby kieleckiego rynku magazynowego na zakończenie czerwca 2020 r. wynosiły 102 000 mkw. (+41,5% r/r). Ostatnim oddanym do użytku nowoczesnym parkiem logistycznym jest inwestycja firmy 7R (7R Park Kielce, 21 700 mkw.), którą deweloper dostarczył na zakończenie 2019 roku. Obecnie w regionie położonym w południowo-centralnej Polsce brak projektów w trakcie realizacji. Rynek jest dość młody, dlatego deweloperzy będą podchodzić ostrożnie do nowych inwestycji, zwłaszcza spekulacyjnych. Aktualnie na kieleckim rynku, od ręki dostępnych jest ok. 35 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej (34,5%, całkowitych zasobów).

Popyt na magazyny w rejonie Kielc

Po stronie popytowej w pierwszej połowie 2020 roku zanotowano jedną transakcję najmu, w Panattoni Park Kielce (2 900 mkw.). Ponadto, podpisano krótkoterminową umowę najmu na ponad 13 000 mkw. W ostatnim czasie kielecki rynek zdominowany jest przez najemców z sektora tekstyliów, a także firmy logistyczne.

Atuty rynku

- Charakteryzując potencjał kieleckiego rynku magazynowego, jako pierwszy argument należy wskazać dobrą lokalizację na mapie Polski. Położenie miasta przy trasie S7 gwarantuje połączenia na północ do Warszawy i dalej do Trójmiasta, a na południe m.in. do Krakowa. Z kolei droga krajowa nr 74 łączy Kielce z regionem Polski Centralnej. Firmy zainteresowane rozwojem w tej lokalizacji z pewnością ucieszy fakt, że władze miasta są na ukończeniu nowego projektu Centrum Kształcenia Praktycznego, które w najbliższych latach dostarczy na ten rynek wielu specjalistów. Ponadto region ten dysponuje dużym zasobem relatywnie tanich i przygotowanych terenów inwestycyjnych, dużym zasobem doświadczonej kadry, a także władzami miasta, które z chęcią pomogą znaleźć najbardziej komfortowe rozwiązanie dla inwestorów zainteresowanym rozwojem biznesu w stolicy województwa świętokrzyskiego. Lokalizacja ze względu na swoje atuty, może stać się atrakcyjną destynacją dla firm e-commerce, których trend rozwoju w nowych, dobrze skomunikowanych z siecią autostrad miastach wojewódzkich i regionalnych obserwujemy w ostatnich latach – komentuje Danuta Dzierżak, Associate Director Industrial & Logistic w AXI Immo.