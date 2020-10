Magazyny bez spekulacji. Deweloperzy budują konserwatywnie

Powierzchnia magazynowa powstająca spekulacyjnie zmniejszyła się średnio do 30 proc. Wiele obiektów realizowanych jest dopiero po komercjalizacji. Nie są to BTS-y, lecz nieruchomości w parkach logistycznych. Po prostu deweloperzy podchodzą teraz bardzo konserwatywnie do nowych projektów – tłumaczy Beata Hryniewska, Head of Industrial & Logistics CBRE.

Na rynku magazynowym rośnie zarówno nowa powierzchnia, jak i absorpcja. Rok 2020 będzie z pewnością rekordowy pod względem popytu – prawie 4 mln mkw. podpisanych umów najmu. Po trzecim kwartale absorpcja wyniosła 1,3 mln mkw. Do użytku oddano niewiele ponad 1 mln mkw. powierzchni magazynowej. W budowie jest drugie tyle.

Długi termin nie odstrasza

Wysoki popyt należy wiązać z rozwojem branży e-commerce. Jest on o ok. 20 proc. większy niż w tym samym czasie w zeszłym roku. - Dwie największe transakcje, które miały wpływ na te wyniki dotyczyły Amazona. Jedna z nich rekordowa – powyżej 200 tys. mkw., a druga – powyżej 70 tys. mkw. – wyliczała podczas webinaru podsumowującego trzeci kwartał 2020 r. na rynku nieruchomości komercyjnych Beata Hryniewska, Head of Industrial & Logistics CBRE.

Dodała, że pozostałe firmy retailowe także znacznie zwiększają swoje powierzchnie magazynowe. Są to m.in.: 4F, Action oraz Tesco i Żabka. Wzmożony popyt wykazują również przedsiębiorstwa sektora AGD i wyposażenia wnętrz oraz elektroniki. – Znaczącą transakcję przeprowadziła firma Euronet wynajmując w tym roku powyżej 70 tys. mkw. – dodaje Beata Hryniewska.

Na rynku magazynowym mamy do czynienia także z dużą ilością odnowień najmu. Wielu najemcom akurat w tym roku bądź na początku przyszłego kończą się umowy.

– Inaczej niż na rynku biurowym, firmy te nie boją się umów długoterminowych – zaznacza ekspertka. Dodaje, że jednocześnie zmienia się struktura i styl budowania nieruchomości logistycznych.

Oznacza to, że w przyszłym roku na rynku będzie mniej nowej, spekulacyjnej powierzchni do wynajęcia.

Bez covidowych negocjacji

Dobrą kondycję sektora magazynowego potwierdza również Krystian Pachówka, Head of Asset Management CBRE Global Investors.

