Magazyny coraz bardziej kuszą zagranicznych inwestorów

Pandemia, a wraz z nią ograniczenia w handlu, zakłócenia przepływów towarowych i dynamiczny rozwój e-commerce wpłynęły na silny rozkwit branży magazynowej w Polsce.

Rynek magazynowy w Polsce rozwija się dynamicznie, o czym świadczy rekordowa aktywność najemców w roku 2020 oraz kontynuacja tego trendu w roku 2021.

Według branżowych analiz tylko w pierwszym półroczu tego roku popyt wyniósł 3,3 mln mkw.

Wśród zainteresowanych powierzchnią magazynową jest także coraz więcej firm zagranicznych, które dostrzegają duży potencjał Polski.

- Rynek magazynowy w Polsce rozwija się w tempie dwucyfrowym od wielu lat. W 2021 roku nadal obserwujemy rekordowe ilości powierzchni magazynowej oddawanej do użytku. Tylko w ostatnim roku M4 uczestniczyło w transakcjach najmu na ponad 320 tys. mkw. powierzchni magazynowej. Wśród firm, dla których poszukiwaliśmy odpowiednich lokalizacji, duży odsetek stanowiły polskie i zagraniczne organizacje specjalizujące się w branży e-commerce i operatorzy logistyczni. Powstałe centra dystrybucyjne wykorzystywane zostaną nie tylko do przepływów produktów w Polsce, ale też w całej Europie. Polska, ze względu na swoje warunki geograficzne i ekonomiczne jest rynkiem o dużym potencjale. Coraz więcej firm z sektora nowoczesnego handlu lokuje swoje centra dystrybucyjne w naszym kraju, ze szczególnym uwzględnieniem jego zachodniej części — mówi Bartek Tulejko, Managing Partner M4 Real Estate. - Zapotrzebowanie na powierzchnię logistyczną jest bardzo duże, najemcy coraz częściej oczekują dostępnych przestrzeni magazynowych niemal natychmiast. Najpopularniejsze lokalizacje to zarówno Wielkopolska ze szczególnym uwzględnieniem Poznania i jego okolic, rejony Warszawy, a także województwo zachodniopomorskie i pomorskie. Dużym zainteresowaniem cieszą się także lokalizacje znajdujące się w granicach administracyjnych miast — dodaje.

Czynnikiem zmian na rynku są także podjęte w wyniku rozprzestrzeniającej się pandemii COVID 19 decyzje administracyjne, które spowodowały, że dotychczasowe przepływy towarowe zostały zakłócone. Ze względu na ograniczenia w transporcie, a także w produkcji, w 2020 roku podaż niektórych towarów nie była wystarczająca, aby zaspokoić istniejący popyt.