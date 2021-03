Magazyny coraz bliżej centrum Krakowa. Nowa inwestycja na starcie

W ramach inwestycji wybudowane zostaną 4 hale o łącznej powierzchni najmu około 28,5 tys. m kw. Wysokość hal wyniesie 8,5 m, a wysokość składowania – 6 m. Inwestycja powstaje w krakowskiej dzielnicy Rybitwy – w bezpośrednim sąsiedztwie drogi ekspresowej S7, będącej wschodnią obwodnicą miasta, oraz węzła Bieżanów autostrady A4.

NOHO Logistic Park Christo Botewa będzie jedynym tego typu obiektem magazynowo-produkcyjnym zlokalizowanym tak blisko centrum Krakowa. Oferowana przez dewelopera struktura najmu jest bardzo elastyczna – najmniejszy moduł będzie miał powierzchnię 785 m kw. Każdy moduł posiadał będzie także własne zaplecze socjalno-biurowe.

– Realizacja NOHO Logistic Park to kolejny kontrakt pozyskany przez krakowskie biuro FB Antczak. To także następny projekt realizowany przez nas w strategicznym dla całej Grupy sektorze magazynowo-przemysłowym. Jako generalny wykonawca chcemy w tym roku zbliżyć się do poziomu 200 tys. m kw. przekazanych inwestorom powierzchni, niemal podwajając tym samym nasz wynik osiągnięty w 2020 roku. Realizacja tego celu będzie możliwa m.in. dzięki dalszemu dynamicznemu rozwojowi naszej Grupy w rejonie południowej Polski – deklaruje Marcin Antczak, wiceprezes FB Antczak.

Autorem projektu NOHO Logistic Park Christo Botewa jest pracowania APA Zalewski Architekci. Przekazanie obiektów do użytkowania planowane jest w pierwszym kwartale 2022 roku.

Inwestycję realizuje Noho Logistic – krakowska spółka deweloperska zajmująca się budową powierzchni magazynowo-produkcyjnych. Realizowane przez Noho Logistic obiekty cechuje wyjątkowe podejście do projektowania, zarówno w kwestii nowoczesnego designu, jak i zastosowanych rozwiązań.