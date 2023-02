Najbliższe 5-10 lat przyniesie pełną automatyzację wybranych procesów magazynowych zarówno w magazynach do obsługi e-commerce, jak i w magazynach do obsługi kanałów tradycyjnych.

FM Logistic przeprowadziła badanie z udziałem 100 respondentów z trzech sektorów: FMCG, retail (w tym e-commerce) i beauty & luxury.

Respondenci to firmy mające siedziby we Francji, Polsce oraz w Indiach.

Jak wynika z najnowszego raportu "Automatyzacja magazynów katalizatorem wydajności biznesu", firmy z sektora beauty & luxury są bardziej skłonne w porównaniu z podmiotami z sektorów FMCG i retail do automatyzacji swoich magazynów do obsługi kanałów tradycyjnych.

Optymalizacja procesów magazynowych nie jest już tylko trendem, lecz standardem branżowym, pozwalającym na poprawę efektywności operacji logistycznych, utrzymanie płynności łańcucha dostaw i konkurencyjności na rynku. W ostatnich latach coraz częściej następuje ona poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Inwestycje w automatyzację magazynu to więcej niż tylko decyzja finansowa, to ruch strategiczny, który ma wpływ na funkcjonowanie i wydajność całego przedsiębiorstwa.

Chcąc zgłębić to zagadnienie FM Logistic, operator logistyczny i ekspert w projektowaniu rozwiązań dla łańcucha dostaw, opracował raport poświęcony rozwojowi i trendom automatyzacji w obrębie branży logistycznej. Badanie przeprowadzono wśród przedsiębiorstw prowadzących magazyny na potrzeby obsługi logistycznej zarówno tradycyjnych kanałów sprzedaży, jak i e-commerce z trzech państw: Francji, Polski oraz Indii. Celem dokumentu jest odpowiedź na pytanie jak innowacje mogą wpływać na biznes, konsumentów oraz pracowników magazynów.

10 lat do pełnej automatyzacji?

Jak wynika z raportu obecnie dominuje częściowa automatyzacja procesów logistycznych - 82% badanych firm postrzega ten stan jako normę. Większość respondentów badania pozytywnie też zapatruje się na pełną automatyzację niemal wszystkich procesów magazynowych w perspektywie 5 do 10 lat.

Najczęściej wymieniane technologie obejmują automatyzację sprzętu, tj. wózki widłowe, przenośniki taśmowe, przenośniki palet, regały itp. Jednak należy się też spodziewać zastosowania na coraz większą skalę robotyki, sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Jednocześnie większość organizacji uważa, że pozostaną takie obszary, w których nadal najlepiej sprawdzać się będzie praca manualna i interwencja człowieka. Dotyczy to m.in. customizacji produktów czy obsługi zwrotów. To pokazuje, że kluczem do rozwoju operacji magazynowych w przyszłości jest synergia między zautomatyzowanymi rozwiązaniami i działaniami ludzi.

Wyniki raportu potwierdzają słuszność podejścia FM Logistic dokwestii automatyzacji. Zdecydowanie stawiamy na rozwój nowychtechnologii, ale nie dążymy do automatyzacji za wszelką cenę. Skupiamy się na zidentyfikowaniu w procesach klientów obszarów wymagających wsparcia i dobraniu takich rozwiązań, które przyniosą największe, wymierne korzyści dla biznesu. Jesteśmy też przekonani, że jednym z najważniejszych wyzwań na dziś jest budowanie wydajnych interfejsów pomiędzy ludźmi a maszynami - podkreśla Patrick Bellart, Robotization and Automation Director, FM Logistic.

Automatyzacja dla wymiernych efektów

Założenia te realizuje najnowsza inwestycja FM Logistic dla IKEA. W nowym magazynie operatora w Wiskitkach, na powierzchni 16 tys. mkw służącej do obsługi zamówień e-commerce zastosowano nowoczesne rozwiązania technologicznie, takie jak innowacyjne roboty asystujące od firmy Locus Robotics - pierwsza implementacja w Polsce, czy też automatyczna linia Savoye. Jest to największe wdrożenie automatyzacji w FM Logistic w regionie Centralnej Europy, które zapewnia większą efektywność i wydajność operacji logistycznych, oraz lepsze warunki pracy w magazynie. Klienci IKEA natomiast jeszcze szybciej i sprawniej otrzymają swoje produkty.

W IKEA stawiamy na rozwój sprzedaży w środowisku omnikanałowym. Dajemy naszym klientom możliwość wyboru dogodnego miejsca oraz sposobu spotkania z nami. Dzięki nowoczesnej infrastrukturze oraz automatyzacji zastosowanej w tym magazynie, możemy jeszcze szybciej odpowiadać na ich potrzeby. Obecnie klienci zyskali dodatkowe 2,5 godziny na złożenie zamówienia z dostawą kolejnego dnia. A co ważne, parcel unit, taki jak ten w Wiskitkach, jest najszybciej rozwijającą się częścią naszego biznesu. Ambicją IKEA pozostaje tworzenie lepszej codzienności dla wielu. Chcemy, by świat wyposażenia domu był przystępny cenowo, zrównoważony i wygodniejszy dla wszystkich – zapewnia Sebastian Kaczmarski, kierownik ds. Centralnych Operacji Dystrybucyjnych, IKEA Distribution Services.

- W FM Logistic wierzymy, że łańcuch dostaw ma ogromny wpływ na cały biznes i dokładamy wszelkich starań, by zapewnić naszym partnerom dopasowaną do ich potrzeb usługę logistyczną - mówi Guilhem Vicaire, Central Europe Business Solutions Director.

W najnowszym projekcie dla IKEA zastosowanie automatyzacji na dużą skalę było optymalnym rozwiązaniem. Wspólnie opracowaliśmy model operacji, który spełnia zarówno oczekiwania naszego klienta, jak i konsumentów końcowych, a także ułatwia pracę naszym zespołom magazynowym – mówi Guilhem Vicaire.

Porównując dynamikę wdrażania nowych technologii w magazynach można niewątpliwie zauważyć, że operacje i procesy logistyczne dla e-commerce są dziś automatyzowane najszybciej. W raporcie „Automatyzacja magazynów. Katalizator wydajności biznesu” eksperci FM Logistic prezentują wyniki dokładnych analiz tego zjawiska w odniesieniu do różnych czynników takich jak rodzaj rynków (dojrzałych i rozwijających się), branży, kanału sprzedaży, technologii, sposobu finansowania itp. Takie zestawienie daje możliwość holistycznego spojrzenia na obecny poziom automatyzacji, potrzeby, oczekiwania oraz ma pomóc jeszcze efektywniej zaplanować i zaprojektować automatyzację magazynu, na miarę potrzeb biznesu.

