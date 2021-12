Magazyny idą jak burza - bez względu na rosnące koszty pracy czy ceny gruntów

Analitycy firmy doradczej na rynku nieruchomości komercyjnych zwracają również uwagę na największy w historii ruch na budowach, na których toczyły się prace przy ponad 3,7 mln m kw. nowoczesnej powierzchni.

Podobnie jak w minionych kwartałach, rozwój sektora i popyt na nieruchomości logistyczne napędzał e-commerce, a także firmy działające w obszarze logistyki i handlu.

Pandemia nie zatrzymuje rozpędzonego sektora nieruchomości przemysłowo - logistycznych, który kolejny kwartał z rzędu potwierdza swoją pozycję lidera. Wysokie tempo rozwoju polskiego rynku na tle europejskiej konkurencji wspierają wciąż istotnie niższe koszty pracy czy atrakcyjne ceny gruntów, a także rozwijająca się infrastruktura. W analizowanym okresie łączne zasoby sektora przebiły pułap 23 mln m kw., a na liście debiutów zapisało się ponad 30 obiektów o powierzchni przekraczającej w sumie 1 mln m kw. Zdecydowanie największym otwarciem było uruchomienie w Świebodzinie w woj. lubuskim centrum logistycznego dla Amazona. W drugim co do wielkości obiekcie amerykańskiego giganta handlu elektronicznego w Polsce, przygotowanych zostało 203,5 tys. m kw. nowoczesnej powierzchni, na której obok siebie docelowo pracować będzie 1000 pracowników i ponad 3000 robotów transportowych. Wśród największych obiektów oddanych do użytku w trzecim kwartale znalazły się również: Hillwood Rokitno (112,5 tys. m kw.) i projekt typu BTS (108 tys. m kw.) wybudowany w podpoznańskich Żernikach przez Panattoni dla operatora logistycznego, firmy DHL Supply Chain.

Podsumowanie kwartału pokazuje, że dwa miesiące wakacji i wrzesień były bardzo pracowite dla deweloperów. Prowadzili oni prace przy budowie ponad 3,7 mln m kw. powierzchni magazynowej, logistycznej i przemysłowej. Największymi toczącymi się budowami były: GLP Lędziny Logistic Center (ponad 111 tys. m kw.), obiekt Hillwood Bydgoszcz (ponad 104 tys. m kw.) oraz II etap parku magazynowego P3 Poznań (97 tys. m kw.).

