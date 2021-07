Magazyny Ideal Idea City Park z kompletem najemców i planami rozbudowy

Zakończył się proces całkowitej komercjalizacji Ideal Idea City Parku na granicy Warszawy i Raszyna.

Podpisano ostatnie umowy najmu i obecnie wszyscy kontrahenci zajmują już swoje powierzchnie magazynowe oraz biurowe w tym obiekcie.

Tym samym dobiegły końca etapy I i II tej inwestycji planowane od początku jako jedyne.

- W City Parku w rekordowym tempie wynajęliśmy 19,5 tys. mkw. powierzchni magazynowych i biurowych, a te ostatnie w standardzie biur klasy A. Dzięki dobrej współpracy z firmami doradczymi obsługującymi rynek parków logistycznych komercjalizacja tego obiektu rozpoczęła się zanim jeszcze weszliśmy na plac budowy – mówi Jędrzej Dużyński, prezes Ideal Idea Formad. - Duży sukces City Parku jest wielowątkowy. Zaoferowaliśmy coś, czego na rynku brakuje i spotkało się to z entuzjastycznym przyjęciem. Związały się z nami firmy i korporacje, zarówno polskie, jak i światowe, które znalazły u nas to, czego potrzebowały. Zaoferowaliśmy miejsce nietuzinkowe zarówno jeśli chodzi o warunki najmu, jak i elastyczność naszego podejścia do klienta. Jeśli trzeba nie stronimy od znaczących przeróbek modułów naszych hal i różnych specyficznych rozwiązań, gdy klient tego wymaga. Przynosi to korzyści obu stronom. Oferujemy trochę mniejsze moduły niż ma to miejsce na rynku, co daje nam elastyczność w doborze metrażu i fakt ten również jest wysoce doceniany przez naszych partnerów – dodaje Jędrzej Dużyński.

Jedną z ostatnich firm, które zawarły umowę najmu w City Parku jest spółka Systemy Autobusowe. Rolę jej doradcy w procesie najmu pełniła firma Axi Immo. Kolejną firmą, jaka znalazła siedzibę w City Parku jest białoruska Asbis, jeden z czołowych dystrybutorów produktów IT w Europie Środkowo-Wschodniej. Ostatnią firmą, jaka zakończyła komercjalizację City Parku jest Valentis Polska, międzynarodowy producent leków i jeden z liderów branży nanotechnologii w medycynie. Najem w tym obiekcie doradzała jej firma Maxon Nieruchomości.

BREEAM i teren zielony

- Olbrzymi nacisk położyliśmy na ekologię City Parku – mówi Jędrzej Dużyński. - City Park będzie wprawdzie certyfikowany w ramach BREEAM, ale dla nas liczy się każdy szczegół. W City Parku posadziliśmy bardzo wiele platanów. Starannie utrzymany teren zielony na tej nieruchomości ma także inne nasadzenia. Uregulowaliśmy brzegi lokalnego strumienia płynącego przez nasz teren i zbudowaliśmy nad nim mostek pieszy w stylu japońskich ogrodów. Chcemy, aby pracownicy tego obiektu nie czuli, że codziennie przyjeżdżają tylko do biur i magazynów, ale aby ekologia i dbałość o rozbudowaną zieleń miały dobry wpływ na ich samopoczucie – podsumowuje prezes Ideal Idea Formad.