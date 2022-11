Logistyka miejska kusi deweloperów. - Planujemy do 2026 r. zrównoważyć wartość portfela magazynów miejskich i wielkopowierzchniowych obiektów logistycznych - zapowiada Radosław T. Krochta, prezes zarządu MLP Group.

MLP kontynuuje fazę wzrostów. Rosną przychody z działalności, z leasingu, rośnie wartość nieruchomości.

MLP Group obecnie rozwija działalność na rynku polskim, niemieckim, austriackim i rumuńskim.

Cała powierzchnia wynajęta przekroczyła 1 mln mkw. ale potencjał zabudowy w ramach posiadanego portfela inwestycji przekracza poziom 1,6 mln mkw.

Sektor magazynowy przeszedł suchą stopą przez COVID i utrzymuje dobrą pozycję w aktualnych warunkach gospodarczych.

- Nie brakuje nowych inwestycji, ani najemców - uważa Radosław T. Krochta, Prezes Zarządu MLP Group S.A. - Przyszły rok zapowiada się również dobrze - zapewnia i dodaje, że ponad połowa popytu w przyszłym roku to powierzchnie produkcyjne.

- Na rynku polskim, niemieckim.i austriackim prym wiedzie onshoring i przenoszenie produkcji z Azji do Europy - mówi Radosław T. Krochta. - Z definicji firmy produkcyjne wynajmują powierzchnię na długi okres, w związku z tym umowy, które ostatnio podpisujemy, obejmują okres na 10 lat i więcej - podkreśla wskazując na dużą stabilność najemców produkcyjnych.

Nowe projekty, nowe rynki. Holandia na pierwszy ogień

W 2023 roku MLP Group planuje rozpocząć działalność w krajach Beneluksu.

- Najbardziej atrakcyjnym rynkiem jest Holandia - mówi prezes zarządu MLP Group i przypomina o jasno zdefiniowanych celach na najbliższe lata.

MLP chce sukcesywnie powiększać bank ziemi w krajach, w których firma już jest obecna - na pewno będzie również kontynuować ekspansję w Polsce.

Kupujemy działki w Poznaniu, Gliwicach i okolicach Łodzi. Z kolei w Niemczech zakupimy kolejne grunty w okolicach Frankfurtu nad Menem, analizujemy również potencjał nieruchomości w okolicach Berlina - wylicza Radosław T. Krochta.

Magazyny miejskie mają wzięcie

Zaawansowane są prace nad nowymi inwestycjami. - W przyszłym roku wystartujemy z dużym projektem MLP Gorzów - mówi prezes zarządu MLP.

Deweloper koncentruje się na logistyce miejskiej.

- Chcemy, by do 2026 roku wartość portfela magazynów miejskich i obiektów typu big box zrównoważyła się - zapowiada Radosław T. Krochta. - Dlatego coraz bardziej skupiamy się na małych magazynach miejskich oferujących moduły od 700 do 2,5 tys. mkw.

- Pierwszym tego typu projektem była inwestycja w Berlinie, kolejna w Poznaniu, a w pierwszym kwartale przyszłego roku rozpoczniemy duży projekt w Wiedniu - zapowiada.

