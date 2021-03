Magazyny miejskie siłą napędową rynku logistycznego

Rok pandemii był niezwykle udany dla sektora logistyki magazynowej w Polsce. Mimo wprowadzenia ograniczeń zaczął się rozwijać e-commerce, a wraz z nim logistyka ostatniej mili, czyli końcowy element łańcucha dostaw, w którym to klient otrzymuje przesyłkę do ręki. W efekcie wzrósł też popyt na powierzchnie magazynowe na terenie miast.

O wzroście polskiego sektora nieruchomości magazynowych świadczą dane. Według raportu firmy doradczej Axi Immo, w 2020 roku liczba nowych ofert magazynowych na rynku przekroczyła granicę 20 mln mkw. – to o 10 proc. więcej niż przed rokiem. Oprócz tego polski rynek logistyki magazynowej pobił kolejny rekord – w 2020 roku powierzchnia wynajmowanych lokali przekroczyła 5 mln mkw. Był to wzrost o 29 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym.

– Konsumenci zostali zmuszeni do natychmiastowej zmiany swoich zachowań i to na ogromną skalę. Wielu odkryło dla siebie nowy sposób robienia zakupów i przeniosło się do internetu. Dzięki temu e-commerce zaczął pokonywać tradycyjny retail. Klasyczny handel detaliczny może przechowywać część towarów na półkach, podczas gdy e-commerce składuje cały swój asortyment w magazynach. Sklepy internetowe z kolei potrzebują o wiele więcej przestrzeni magazynowej. Według niektórych raportów w Polsce działa obecnie ponad 40 tys. sklepów internetowych – skomentował Oleksii Mospan, Head of Product WareTeka.

Wraz z rozwojem segmentu e-commerce wzrosła również rola logistyki ostatniej mili oraz magazynowej. Teraz konsumenci chcą, aby ich zamówienia były dostarczane szybko. Dlatego dla sklepów internetowych niezwykle ważne jest, żeby magazyny były zlokalizowane jak najbliżej miasta. W ten sposób mogą szybko realizować zamówienia i dostarczać towary unikając opóźnień. W efekcie coraz większym zainteresowaniem cieszą się w Polsce magazyny usytuowane w granicach miasta.

Nowa logistyka magazynowa

Wraz z rozwojem polskiego rynku logistyki magazynowej pojawiają się nowe rozwiązania cyfrowe, chociażby takie jak platformy do wyszukiwania magazynów. Jest to dochodowe rozwiązanie dla wszystkich uczestników rynku. Właściciele magazynów mogą umieścić swój obiekt na stronie serwisu i szybko go wynająć. Z kolei najemcy mogą w krótkim czasie znaleźć obiekt o pożądanych cechach w odpowiedniej lokalizacji. W porównaniu do tradycyjnego procesu wyszukiwania znalezienie magazynu w ten sposób zajmuje znacznie mniej czasu.

