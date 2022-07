Magazyny miejskie: szybciej, bliżej i korzystniej

Według CBRE podaż nowej powierzchni do marca 2022 r. wyniosła ponad 1,3 mln mkw.

To najwyższy kwartalny wskaźnik w historii.

Zasoby przestrzeni magazynowo-przemysłowej przekroczyły 25 mln mkw.

Udział pustostanów na poziomie 3,11 proc. jest wyjątkowo niski.

Jak podaje AXI IMMO, mimo lekkiego zachwiania popytu w pierwszym kwartale (spadek o 2,5 proc. r/r do poziomu 1,56 mkw.), magazyny w dalszym ciągu cieszą się ogromnym zainteresowaniem i nic nie wskazuje na to, że w najbliższym czasie ma się to zmienić.

Według analiz rynkowych CBRE to e‑commerce w dalszym ciągu napędza popyt na powierzchnie logistyczne, w coraz większym stopniu zlokalizowane w zasięgu miast, zaś największym komponentem w sektorach popytu pozostają operatorzy logistyczni, obsługujący ww. segment rynku.

Najpopularniejsze lokalizacje od lat pozostają te same – jeśli chodzi o miasta, na czele plasuje się Warszawa, Aglomeracja Śląska oraz Poznań.

Ze względu na swój potencjał logistyczny najemcy często wybierają również ośrodki przy granicy zachodniej czy Trójmiasto.



- Spodziewam się również zwiększenia zainteresowania lokalizacjami miejskimi w pobliżu południowo-wschodniej granicy. Część biznesów z Ukrainy przenosi swoją działalność z kraju macierzystego, objętego konfliktem. Przy okazji może to wpłynąć na wskaźnik pustostanów w Polsce, których jest najwięcej na tym właśnie obszarze – przypomina Kamil Nurek, Project Manager, Hines Polska.

Czas to pieniądz

Z punktu widzenia najemców przestrzeni magazynowych – niezależnie od branży, w jakiej działają, najbardziej atrakcyjne są magazyny zlokalizowane w pobliżu docelowego klienta, czyli przede wszystkim w miastach.

- Szybka dostawa jest szczególnie istotna w przypadku handlu internetowego, a więc to właśnie e-commerce ma szczególny wpływ na popularność tego typu obiektów - podaje Kamil Nurek, Project Manager.

Kamil Nurek, Project Manager, Hines Polska. Fot. mat. pras.

Z magazynów miejskich korzystają też firmy działające w innych sektorach. Dobrym przykładem są przedsiębiorstwa farmaceutyczne. W trakcie szalejącej pandemii to właśnie obiekty zlokalizowane najbliżej miast znajdowały się w obszarze zainteresowania producentów i dystrybutorów szczepionek.

- W ciągu krótkiego czasu mogły być dostarczone do placówek medycznych, które potrzebowały uzupełnienia zapasów – wyjaśnia Kamil Nurek.

Magazyny miejskie cieszą się też popularnością w branży spożywczej, gdzie czas dostarczenia produktów (szczególnie tych z krótkim terminem ważności) odgrywa kluczową rolę. Podobnie jest z wielkopowierzchniowymi sklepami detalicznymi o dużym wolumenie sprzedaży.

Nowe oczekiwania – zmieniające się formaty

Optymalizacja kosztów poprzez bliskość odbiorcy końcowego, a także dostęp do wykwalifikowanej kadry to kierunki ewolucji logistyki miejskiej, która wspierana jest przez nowe strategie omnichannel.

Wśród nich wyróżniają się przede wszystkim względnie nowe formaty magazynów: micro fulfillment centers (MFC) oraz dark stores, które od stosunkowo niedawna stają się sprzymierzeńcami biznesów w optymalizacji kosztów, a także odpowiadają na zmieniające się potrzeby współczesnego świata i klienta końcowego.

Zarówno MFC, jak i dark stores można definiować jako małe centra logistyczne, zlokalizowane strategicznie w miastach o dużej gęstości zaludnienia, umożliwiające przygotowanie zamówień w bardzo krótkim czasie. Na pierwszy rzut oka można je uznać za tożsame koncepty, jednak w rzeczywistości reprezentują dwie różne strategie logistyczne, które w dużym stopniu mogą się uzupełniać.

Nieruchomości magazynowe zlokalizowane w granicach miast coraz częściej łączą w sobie kilka funkcji.

Do niedawna większość tego typu obiektów była projektowana jako standardowe big-box’y, które nie do końca odpowiadają wyzwaniom logistyki miejskiej. Wśród coraz częściej pojawiających się formatów wyróżniają się inwestycje typu mixed-use, które łączą funkcję magazynową z biurową, wystawienniczą czy związaną z obsługą handlu.

- Jest to jeden z ważniejszych kierunków rozwoju nieruchomości, związany ściśle z ideą współdzielenia, efektywnego wykorzystania przestrzeni, a nawet ekologią – twierdzi Kamil Nurek.

Magazyny miejskie stają się coraz bardziej atrakcyjne dla inwestorów. Wynika to m.in. z dojrzałości polskiego sektora nieruchomości logistyczno-przemysłowych. Większość najpopularniejszych miast dysponuje powierzchnią, której cechy (bliskość klientów, odpowiednia infrastruktura, w tym drogowa, dostęp do pracowników), a także plany zagospodarowania przestrzennego, spełniają założenia obiektów SBU.

Najlepsze pod względem logistycznym lokalizacje są ograniczone, więc tym bardziej pożądane przez biznes związany przede wszystkim z handlem internetowym. Im dłużej jako konsumenci będziemy dążyć do zaspokajania naszych potrzeb zakupowych w błyskawicznym czasie, tym intensywniej będzie rozwijała się logistyka miejska.

- Jestem pewien, że ten silny trend, napędzający rynek powierzchni magazynowych w Polsce nie zniknie w kolejnych latach – podsumowuje ekspert.