Jak przypomina raport Cushman & Wakefield „Na fali biznesu logistyczno-magazynowego w zachodniopomorskim”, woj. zachodniopomorskie jest położone na atrakcyjnym styku logistycznego łańcucha dostaw prowadzącego „do” oraz “z” Niemiec, Skandynawii i pozostałych regionów Polski.

- Tę przewagę dodatkowo wzmacnia dostęp do wszystkich gałęzi transportu, co ułatwia tranzyt towarów pomiędzy południem Europy i krajami basenu Morza Bałtyckiego. Krzyżują się tu międzynarodowe, zarówno drogowe, morskie, jak i kolejowe szlaki komunikacyjne, a dobre zaplecze infrastrukturalne zapewnia bezpośredni dostęp do europejskiego systemu autostrad ze Skandynawii do Europy Południowej i Południowo-Wschodniej oraz z Europy Zachodniej do państw nadbałtyckich oraz Azji – tłumaczy Adrian Semaan, Senior Research Consultant, Industrial & Logistics Agency, Cushman & Wakefield.

Apetyt na magazyny rośnie

Trend rozwoju logistyki transgranicznej, nowoczesna sieć transportowa, a także dostępność gruntów inwestycyjnych przekłada się na dynamiczny rozwój zachodniopomorskiego rynku magazynowego.

Pomorze Zachodnie należy do szybko rozwijających się rynków magazynowych. Na koniec 2022 r. była to siódma pod względem wielkości lokalizacja magazynowa w kraju. Podaż tego typu inwestycji w regionie sięgała już 1,15 mln mkw. powierzchni, z czego 85 proc. zasobów stanowiły inwestycje zrealizowane w trakcie ostatnich 6 lat, a prawie 35 proc. ukończono w latach 2021-2022 – komentuje Paulina Machałowska, Associate, Industrial & Logistics Agency Cushman & Wakefield.

Większość projektów jest w pełni wynajęta, choć w 2022 r. odnotowano wzrost dostępności powierzchni magazynowej w rezultacie zwiększonej aktywności deweloperskiej, w tym podaży spekulacyjnej. Według danych Cushman & Wakefield, w budowie pozostawało 94 000 mkw. powierzchni magazynowej.

Deweloperzy budują spekulacyjnie

Gotowość deweloperów do realizowania inwestycji na zasadach spekulacyjnych to oznaka dojrzewania rynku i wiary inwestorów w dalszy rozwój gospodarczy regionu i stabilne zapotrzebowanie na nowoczesne powierzchnie przemysłowe i logistyczne.

- W rezultacie, zabezpieczony przez deweloperów i ich partnerów biznesowych bank gruntów inwestycyjnych pozwoli dostarczyć dodatkowych 900 000 mkw. powierzchni przemysłowej w trakcie kilku najbliższych lat – dodaje Adrian Semaan.

Trzy lokalizacje na topie

Inwestycje deweloperskie w zachodniopomorskim znajdują się w kilku strategicznych lokalizacjach, wśród których trzy pierwsze miejsca zajmują Szczecin, Goleniów oraz Stargard. Szczecin, w tym rejony Dąbie oraz Załom, przyciąga firmy z różnych branż, w szczególności firmy logistyczne, dystrybucyjne oraz e-commerce, z których wiele obsługuje rynki skandynawskie.

Goleniów z kolei jest przede wszystkim wybierany przez firmy logistyczne, a położony przy trasie S10 Stargard cieszy się szczególnym zainteresowaniem firm produkcyjnych ze względu na dostępność pracowników oraz dotychczasowe przemysłowe tradycje.

Inwestycje w infrastrukturę transportową oraz rozwój społeczno-gospodarczy subregionów województwa powodują jednak, że mapa projektów deweloperskich rozszerza się o nowe lokalizacje, takie jak Koszalin, Kołbaskowo czy Nowogard.

Jak wynika z danych Cushman & Wakefield, na początku 2023 roku w całym rejonie Pomorza Zachodniego funkcjonowało 18 komercyjnych projektów przemysłowo-logistycznych.

- Biorąc pod uwagę także realizowane i planowane inwestycje, liczba ta rośnie do ponad 30 tego typu projektów. To jednak nie wyczerpuje potencjału inwestycyjnego regionu. Kolejne inwestycje infrastrukturalne to możliwość stworzenia następnych mini hubów przemysłowo – logistycznych, które wzmocnią rozwój Pomorza Zachodniego i przełożą się na stworzenie nowych miejsc pracy – podsumowuje Damian Kołata, Partner, Head of Industrial & Logistics Agency Poland, Head of E-Commerce CEE, Cushman & Wakefield.

