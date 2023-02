Najbliższe 5-10 lat przyniesie pełną automatyzację wybranych procesów magazynowych zarówno w magazynach do obsługi e-commerce, jak i w magazynach do obsługi kanałów tradycyjnych.

FM Logistic przeprowadziła badanie z udziałem 100 respondentów z trzech sektorów: FMCG, retail (w tym e-commerce) i beauty & luxury.

Respondenci to firmy mające siedziby we Francji, Polsce oraz w Indiach.

Jak wynika z najnowszego raportu Automatyzacja magazynów katalizatorem wydajności biznesu, firmy z sektora beauty & luxury są bardziej skłonne w porównaniu z podmiotami z sektorów FMCG i retail do automatyzacji swoich magazynów do obsługi kanałów tradycyjnych.

Wśród badanych firm, w sektorze beauty & luxury występuje wyższy odsetek (93 proc.) częściowo i całkowicie zautomatyzowanych magazynów do obsługi kanałów tradycyjnych, w porównaniu z handlem detalicznym (85 proc.) i FMCG (80 proc.). 25 proc. firm z sektora beauty & luxury deklaruje, że w pełni zautomatyzowało swoje magazyny do obsługi e-commerce, w porównaniu do 13 proc. firm z sektora FMCG i 9 proc. z sektora retail.

Automatyzacja magazynów: dokąd zmierzamy?

Mimo, że aktualnie przeważa częściowa automatyzacja magazynów, firmy z różnych branż są optymistycznie nastawione do ich pełnej automatyzacji w przyszłości - wynika z raportu FM Logistic.

Wiele firm planuje pełną automatyzację swoich magazynów, aby zwiększyć efektywność w zarządzaniu dużą liczbą zamówień, personalizacją produktu, a także znaczną ilością zwrotów / logistyką zwrotów, w obliczu rosnącego zapotrzebowania wynikającego z dynamicznie rozwijającego się rynku - podają autorzy raportu.

W ujęciu sektorowym, 100 proc. firm z sektora beauty & luxury planuje w przyszłości w pełni zautomatyzować swoje magazyny do obsługi e-commerce. Trend ten można wyjaśnić gwałtownym wzrostem sprzedaży internetowej produktów luxury, odnotowanym w ciągu ostatnich kilku lat. Według firmy konsultingowej Bain zajmującej się doradztwem w zakresie strategii i zarządzania, sprzedaż internetowa na rynku dóbr luksusowych odnotowała dwucyfrowy wzrost w 2019 r., a handel elektroniczny będzie odpowiadać za 30 proc. sprzedaży dóbr luksusowych do 2025 r. Według Kantar, sprzedaż internetowa FMCG wzrosła o ponad 15 proc. w 2021 r., a e-commerce stanowił 7,2 proc. całkowitej sprzedaży FMCG.

Beauty & luxury chce pełnej automatyzacji

Spośród trzech wymienionych wyżej sektorów, firmy z sektora beauty & luxury (54 proc.) są bardziej skłonne w porównaniu z podmiotami z sektorów FMCG i retail (po 43 proc.), do automatyzacji swoich magazynów do obsługi kanałów tradycyjnych.

Silny trend automatyzacji magazynów jest obserwowany wśród przedsiębiorstw posiadających już częściowo zautomatyzowane magazyny. Jednak nie oznacza wcale, że firmy korzystające nadal z rozwiązań manualnych nie są świadome korzyści płynących z automatyzacji.

Wszystkie badane firmy posiadające w pełni manualne magazyny (zarówno do obsługi e-commerce, jak i kanałów tradycyjnych) planują w przyszłości częściowo je zautomatyzować.

