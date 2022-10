Hala w Kielcach, nowoczesna powierzchnia magazynowa w Świebodzinie, magazyn w Kątach Wrocławskich albo blisko Portu w Gdańsku - zobacz najciekawsze oferty powierzchni magazynowych na wynajem dostępne w wyszukiwarce PropertyStock.pl.

Nowoczesny magazyn blisko Portu w Gdańsku

Do wynajęcia magazyn klasy A o powierzchni ok. 3 500 m2 w bezpośrednim sąsiedztwie portu morskiego w Gdańsku i terminala kontenerowego DTC. Lokalizacja atrakcyjna dla pracowników. Dogodny dostęp do infrastruktury oraz komunikacji miejskiej.

Magazyn klasy A wysokiego składowania, wyposażony w bramy z poziomu 0, doki załadunkowe, tryskacze, świetliki i klapy dymowe, oświetlenie LED.

Powierzchnia: 3 500 mkw.

Czynsz: 9 860 EUR

Olsztyn: Magazyn wysokiego składowania

Nowoczesna powierzchnia magazynowa 3000 m2, doskonale zlokalizowana bezpośrednio przy węźle Olsztyn Południe w Tomaszkowie koło Olsztyna, będącym skrzyżowaniem dróg ekspresowych S16 i S51, zapewnia szybką komunikację z dalszymi regionami Polski.

Powierzchnia dostosowana do obsługi logistyki bramy z poziomu 0, doki hydrauliczne dla TIR. Powierzchnia biurowa wg potrzeb najemcy.

Powierzchnia: 3 000 mkw.

Czynsz: 9 600 EUR

Kielce: Hala magazynowa

Do wynajęcia magazyn o pow. 370 m2, zlokalizowany w północnej części Kielc, dobrze skomunikowany z węzłem drogi S7.

Magazyn wyposażony w 4 bramy wjazdowe. Wjazd do dwóch bram z poziomu "0", do dwóch poprzez rampę. Wymiary bram: 3,2m x 3,5m i 3,2m x 3m. Posadzka w części żywiczna niepyląca, w części antyelektrostatyczna, niepyląca. Wysokość hali 8m. Siła o mocy do 33 kW. Ogrzewanie olejowe. Istnieje możliwość zmiany ogrzewania na pompy ciepła. Klimatyzacja. Nośność antresoli - 500 kg/m2

Powierzchnia: 370 mkw.

Czynsz: 12 900 zł

Powierzchnia magazynowa w Gorzowie Wielkopolskim

Na wynajem hala magazynowa o powierzchni 1.650 mkw. wraz z pomieszczeniem biurowym oraz socjalnym zlokalizowany w Gorzowie Wielkopolskim. W skład powierzchni nieruchomości wchodzi hala magazynowa o konstrukcji stalowej z dokami. Dostępna powierzchnia od 1.650 mkw. do 18.000 mkw., wysokość 12 m, siatka słupkowa 12 m x 22,5 m. Powierzchnia biurowa składająca się z sali, co nadaje możliwości nowemu właścicielowi dostosować przestrzeń pod własne zapotrzebowanie.

Powierzchnia: 1 650 mkw.

Czynsz: 19,51/mkw.

Magazyn wysokiego składowania w Nowej Wsi Wrocławskiej

Do wynajęcia powierzchnia magazynowa 11 000 mkw w Nowej Wsi Wrocławskiej na południowy zachód od centrum Wrocławia. Świetna lokalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej zapewnia szybki dostęp do autostrady A4 oraz drogi ekspresowej S8.

Obiekt wyposażony jest we wszystkie nowoczesne rozwiązania w zakresie składowania i bezpieczeństwa, w tym instalację tryskaczową i monitoring wizyjny.

Powierzchnia: 11 000 mkw.

Czynsz: 35 200 EUR

Powierzchnia magazynowa w północnej części Torunia

Do wynajęcia magazyn zlokalizowany w pobliżu drogi krajowej nr 91. Położenie magazynu zapewnia dogodny dojazd zarówno kadrze pracowniczej jak i potencjalnym klientom.

Specyfikacja obiektu: powierzchnia magazynu - 2 827 mkw, pomieszczenia biurowo-socjalne 280 mkw, wysokość powierzchni netto - ok. 8m (obecnie sufit jest obniżony do ok. 5m), nośność posadzki - 3 t/mkw, centralne ogrzewanie miejskie, posadzka niepylna, konstrukcja hali - płyta warstwowa, dostęp do hali zapewniony poprzez 3 bramy z poziomu "0", plac manewrowy + miejsca parkingowe, dostępność obiektu od stycznia 2023 r.

Powierzchnia: 2 827 mkw.

Czynsz: 62 194 zł

Powierzchnia magazynowa w Świebodzinie

Do wynajęcia powierzchnie w nowoczesnym magazynie zlokalizowanym w okolicach Świebodzina.

Powierzchnia dostępna jest od I kwartału 2023 roku. Przykładowa powierzchnia magazynowa: 5000 m kw. Standard powierzchni A klasowy: wysokość netto 10m, posadzka bezpyłowa 5t/mkw, odporność ogniowa do 4000 MJ/mkw

Powierzchnia: 5 000 mkw.

Czynsz: 90 000 zł

Piotrków Trybunalski: Powierzchnia magazynowa

Powierzchnie w nowoczesnym magazynie zlokalizowanym w okolicy Piotrkowa Trybunalskiego, dostępna od zaraz. Przykładowa powierzchnia magazynowa: 5000 m kw., standard A klasowy.

Powierzchnia: 5 000 mkw.

Czynsz: 90 000 zł

Magazyn w w Kątach Wrocławskich

Do wynajęcia magazyn o powierzchni 8 000 mkw z biurem na południe od Wrocławia. Obiekt położony bezpośrednio przy autostradzie A4, co umożliwia bardzo dobrą komunikację z innymi regionami Polski (przez AOW i S8). Dogodne zagospodarowanie terenu wokół i dostępność parkingu przed budynkiem.

Oferta obejmuje nowoczesną powierzchnię magazynową z możliwością podziału na mniejsze moduły, z biurem i pomieszczeniami socjalnymi wybudowanymi według zapotrzebowania najemcy.

Hala wyposażona w doki, bramy z poziomu zero, tryskacze i system oddymiający.

Powierzchnia: 8 000 mkw.

Czynsz: 25 600 EUR

Rzeszów: powierzchnia magazynowa

Do wynajęcia magazyn o powierzchni 1500 mkw. w Rzeszowie. Kompleks magazynowy jest położony między węzłami autostrady A4 łączącej Zachodnią i Wschodnią Europę oraz bezpośrednio w pobliżu drogi ekspresowej S19. Nieruchomość sąsiaduje z międzynarodowym portem lotniczym Rzeszów Jasionka oraz Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Powierzchnia: 1 500 mkw.

Czynsz: 3 750 EUR

