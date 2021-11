Magazyny największych graczy na ścieżce dekarbonizacji. Zobacz TOP zielonych obiektów logistycznych

Na rynku nieruchomości logistycznych i przemysłowych w 2021 r. przybyło aż 86 nowych certyfikowanych obiektów, co daje 61-procentowy wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim. Przedstawiamy listę wybranych, zielonych magazynów ze świadomością, że ten subiektywny zestaw będzie się sukcesywnie rozrastał.

Według raportu PLGBC „Certyfikacja zielonych budynków” wyraźnym trendem w 2021 r. była kontynuowana od roku poprzedniego, szybko rosnąca liczba obiektów magazynowo-logistycznych, które projektowane i budowane są zgodnie z założeniami certyfikacji wielokryterialnych. Ich liczba wzrosła o 61 proc. Branża nieruchomości logistycznych i przemysłowych zanotowała aż 86 nowych obiektów certyfikowanych, co daje 61-procentowy wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim.

Udział certyfikowanej powierzchni magazynowej w całkowitej nowoczesnej powierzchni magazynowej, która na koniec roku 2020 osiągnęła 20,8 mln mkw. kształtuje się już na poziomie 28 proc. Procentowy wzrost certyfikowanej powierzchni magazynowo-przemysłowej w okresie marzec 2020 – marzec 2021 r. wyniósł 76 proc. Rok wcześniej było to 70 proc.

Oto lista wybranych zielonych magazynów:

• Magazyny od ACCOLADE

Accolade to grupa inwestycyjna dostarczająca nowoczesną infrastrukturę przemysłową firmom, głównie z sektora e-commerce, produkcji i logistyki. Posiada 41 parków przemysłowych z certyfikatem BREEAM w sześciu krajach, co gwarantuje zrównoważone podejście do środowiska. Znaczna liczba parków przemysłowych znajduje się na terenach poprzemysłowych (prawie 50 proc. w samej Polsce). W portfolio grupy znajduje się również najbardziej zielony budynek przemysłowy na świecie w pobliżu Chebu w Czechach.

Panattoni Park Bydgoszcz II (certyfikat BREEAM: Bardzo dobry)

To budynek logistyczny o powierzchni 37 tys. mkw. w pobliżu Bydgoszczy. Posiada oświetlenie LED, perlatory, toalety z energooszczędnym systemem podwójnego spłukiwania, sterowanie oświetleniem, oświetlenie zewnętrzne z czujnikiem zmierzchu oraz kocioł grzewczy o wysokiej efektywności energetycznej. Park przemysłowy otaczają trawniki pełne lokalnych gatunków roślin i krzewów miododajnych, takich jak berberysy, a także kwitnące łąki z budkami dla ptaków i kryjówkami dla owadów i bezkręgowców. Działa tu również pasieka z sześcioma ulami. Wzdłuż dróg ułożone są pasy żwiru, aby umożliwić przenikanie wody w głąb gleby i zminimalizować szybkie parowanie, a także zatrzymać część zanieczyszczeń. Obrzeża są wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu. Teren zapewnia również udogodnienia dla najemców: przystanek autobusowy znajduje się zaledwie 200 metrów od parku i oferuje połączenia z dwiema liniami komunikacji miejskiej. Park przemysłowy posiada wiatę na rowery, kosze na odpady z recyklingu, w tym elektryczne, ławki wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu oraz leżaki.

