Magazyny naładowane zieloną energią

W centrum logistycznym Prologis Park Wrocław V zainstalowano stanowisko do ładowania samochodów elektrycznych energią słoneczną – Park&Go Green. To zaawansowane technologicznie wiaty wyposażone w panele fotowoltaiczne o mocy 6,57kW.

Prologis w swoich parkach wspiera niskoemisyjny transport, dlatego ułatwia korzystanie z transportu publicznego, tworząc przystanki autobusowe bezpośrednio na terenie parku. Firma promuje transport rowerowy, budując zadaszone wiaty czy stacje napraw dla rowerów.

Teraz w centrum logistycznym Prologis Park Wrocław V zainstalowano stanowisko do ładowania samochodów elektrycznych energią słoneczną – Park&Go Green. To zaawansowane technologicznie wiaty wyposażone w panele fotowoltaiczne o mocy 6,57kW. Zatankowanie auta do pełna zajmie od 3 do 6 godzin w zależności od modelu auta.