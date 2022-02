Magazyny nie boją się spekulacji

Mamy ambitne plany zdobycia jeszcze w tym roku czterech lokalizacji. Jedną z nich - w zachodnich okolicach Poznania już zarezerwowaliśmy. To duży grunt - ok. 60 ha. Chcemy zróżnicować nasze portfolio, żeby mieć zarówno mniejsze multitenantowe obiekty, jak i średnie magazyny oraz tradycyjne big boksy w parku logistycznym - wylicza Adrian Biesaga, członek zarządu, Head of Development w LCube.