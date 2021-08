Magazyny nie tracą popularności wśród inwestorów

Dostarczenie w zaledwie pół roku ponad 1,1 mln mkw. nowej powierzchni magazynowej świadczy o solidnych fundamentach sektora.

Szybka absorpcja powierzchni magazynowej wpływa na spadek poziomu pustostanów (5,4 proc.).

Ilość powierzchni w budowie jest rekordowa. Deweloperzy realizują inwestycje o łącznej powierzchni 3,4 mln mkw.

Na zakończenie pierwszej połowy 2021 r. wolumen transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce osiągnął poziom 2 mld euro (60 transakcji), z czego ponad 40 proc. (900 mln euro), stanowiły zmiany właścicielskie w sektorze przemysłowo-logistycznym. Wśród największych transakcji w analizowanym okresie znalazły się sprzedaż portfela AEW, w którym znalazło się pięć nieruchomości o łącznej powierzchni 166 000 mkw. zlokalizowanych na Górnym Śląsku, w Poznaniu i Łodzi.

Nowym właścicielem parków magazynowych zostały REINO Capital & IO Asset Management w imieniu Grosvenor Group. Drugie miejsce zajmuje przejęcie przez poufnego nabywcę nieruchomości w Warszawie i Wrocławiu, których właścicielem była firma Panattoni. Podium domyka transakcja z I kw. 2021., w której to Savills Investment Management zakupił od Tritax EuroBox, Castorama BTS Stryków o powierzchni 101 500 mkw.

Zmiany właścicieli w logistyce miejskiej

Aktywnym graczem okazał się deweloper 7R, który sprzedał swoją inwestycję w Tczewie (39 000 mkw. plus ok. 10 000 mkw. do wybudowania) kanadyjskiemu funduszowi inwestycyjnemu BentallGreenOak, a także pozbył się praw do 7R City Flex Sosnowiec i 7R Siemianowice Śląskie o powierzchni 22 500 na rzecz paneuropejskiego podmiotu inwestycyjnego M7 Real Estate. Duże zainteresowanie nieruchomościami logistycznymi powoduje kompresję stóp kapitalizacji, co skutkuje wycenami na poziomie 5,3-5,5 proc. w ujęciu netto za obiekty prime typu big box, z kolei za magazyny miejskie należy spodziewać się ok. 4,75 proc.