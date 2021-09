Magazyny numerem 1 na liście życzeń inwestorów

Firma AXI IMMO wraz ze swoimi partnerami międzynarodowymi zrzeszonymi w organizacji Gerald Eve przygotowały drugą edycję przewodnika (2021) po głównych rynkach magazynowo-produkcyjnych w Europie.

Publikacja prezentuje średnie stawki czynszów w 80 lokalizacjach przemysłowo-logistycznych w 20 krajach europejskich oraz stopy kapitalizacji na tych rynkach.

Ponadto raport zawiera ceny gruntów pod inwestycje magazynowe w 53 głównych ośrodkach przemysłowych.

Europejski sektor magazynowo-produkcyjny pozostaje na fali zainteresowania inwestorów jako najlepiej prosperująca część rynku nieruchomości komercyjnych. Utrzymujący się rekordowy popyt ze strony najemców oraz korzystne długoterminowe trendy takie jak e-commerce czy nearshoring sprawiają, że sektor jest uważany za bezpieczną przystań dla międzynarodowego kapitału.

Zaostrzony apetyt inwestorów na obiekty przemysłowe spowodował dalsze wzrosty cen transakcyjnych, a w konsekwencji kompresję stóp kapitalizacji na większości rynków. Im niższa stopa kapitalizacji, tym więcej za nieruchomość jest w stanie uzyskać sprzedający w relacji do generowanych przez obiekt czynszów. Stopy kapitalizacji w logistyce pozostają najniższe w Wielkiej Brytanii. W Londynie wynoszą one 3,25% netto dla najatrakcyjniejszych obiektów big box, a więc o 0,25 – 0,5 punktów procentowych mniej niż pod koniec 2020 r. Niskie są również yieldy w głównych miastach niemieckich, gdzie wynoszą one między 3,6% a 3,8%. Jest to między 0,3 a 0,7 punktów procentowych mniej niż w grudniu 2020 r., w zależności od lokalizacji. Najdroższa w skali Polski Warszawa notuje natomiast stopę kapitalizacji netto na poziomie 5,3% – o 0,2 punktów procentowych mniej niż pod koniec 2020 r.

