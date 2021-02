Magazyny odporne na pandemię. Prologis ma na to dowód

- Koncentracja na potrzebach klienta, najwyższej jakości portfolio oraz doskonały bilans to czynniki, które sprawiły, że przez cały 2020 rok mogliśmy zapewnić naszym pracownikom, klientom oraz partnerom biznesowym pełne wsparcie. W czasie, gdy nasze nieruchomości logistyczne wykazują swą odporność, my koncentrujemy się na dostarczaniu klientom szytych na miarę rozwiązań, dzięki którym będą mogli rozwijać swoją działalność i dbać o pracowników – powiedział Paweł Sapek, senior vice president, szef Prologis na Europę Środkową.

Całkowita wielkość portfolio Prologis w regionie Europie Środkowej: 4,2 mln metrów kwadratowych (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry), w tym 1,95 mln metrów kwadratowych w Polsce. Wskaźnik zajętości portfolio w skali całego roku pozostał na stabilnym poziomie 94,5%, w porównaniu do 95% na koniec 2019. W Polsce wynosił on 93,2%, w porównaniu do 93,8% na koniec 2019. Wynajęta powierzchnia łącznie w całym 2020 r. wynosiła 1,74 mln metrów kwadratowych, co oznacza wzrost o 27% w stosunku do poprzedniego roku, w tym nowe umowy najmu – 467 100 metrów kwadratowych i przedłożone kontrakty – 820 100 metrów kwadratowych.

Umowy zawarte na polskim rynku odpowiadały za 53% kontraktów podpisanych w regionie (933 600 mkw., 24% więcej w porównaniu do 2019), w tym nowe umowy najmu – 265 100 mkw. i przedłożone kontrakty – 409 100 mkw.

Firma rozpoczęła budowę czterech budynków o powierzchni 114 700 metrów kwadratowych, z czego 81,5% stanowiły obiekty typu build-to-suit. Ukończono budowę 7 obiektów o łącznej powierzchni 180 400 metrów kwadratowych, w tym trzech budynków na polskim rynku o łącznej powierzchni 117 800 metrów kwadratowych.

We wskazanym okresie Prologis nabył 13 hektarów gruntu inwestycyjnego pod budowę dwóch obiektów o potencjalnej łącznej powierzchni najmu netto 60 tys. metrów kwadratowych w Prologis Park Budapest-Sziget II na Węgrzech. Zakupiono 12 hektarów gruntu inwestycyjnego z możliwością zabudowy 14 500 metrów kwadratowych w Prologis Park Prague-Chrastany w Czechach. Wśród transakcji znalazła się również sprzedaż budynku DC3 o powierzchni 37 800 metrów kwadratowych w Prologis Park Nitra na Słowacji. Kupiec uprzednio nabył budynki DC1 oraz DC2 w tym samym parku.