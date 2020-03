Magazyny odporne na wirusa

Jak podaje portal Colliers, COVID-19 Insights, rozprzestrzenianie się koronawirusa na świecie spowodowało zakłócenie łańcuchów produkcji i dostaw z Chin. W związku z tym niektóre przedsiębiorstwa w regionie EMEA nie są w stanie kontynuować produkcji i starają się uzyskać od właścicieli magazynów obniżki czynszu. Część dużych umów najmu została wstrzymana, dopóki firmy nie rozeznają się, jak rozwinie się sytuacja. Nie słychać jednak jeszcze o żadnych projektach BTS, które zostałyby zawieszone.

- Wybuch COVID-19 z pewnością będzie miał wpływ na gospodarkę. O ile kryzys w 2008 roku dotknął głównie rynek finansowy, tak obecnie ucierpi każda branża, ponieważ cały łańcuch dostaw został zachwiany. Przewidujemy jednak, że polskie budowy, które ruszyły z początkiem I kwartału zostaną zakończone jeszcze w tym roku. Na szczęście jak dotąd żadne realizacje nie stanęły i większość inwestycji powstaje planowo – mówi Maciej Chmielewski, Senior Partner, dyrektor Działu Powierzchni Logistycznych i Przemysłowych w Colliers International.

Obecnie w Polsce powstaje około 1,9 mln mkw. powierzchni magazynowych, a wiele inwestycji nadal jest w trakcie negocjacji. Jako że proces budowlany magazynów wynosi około 6-7 miesięcy, przewiduje się, że cała powierzchnia w budowie ma zostać oddana do użytku jeszcze w tym roku.

- Te podmioty, które podjęły decyzje strategiczne o długoterminowych inwestycjach nie wstrzymają projektów, aby zachować płynność finansową. Główny czynnik, który może opóźnić realizacje inwestycji to dostępność siły roboczej. Jeśli pracownik zachoruje, a reszta zespołu zostanie poddana kwarantannie, budowa będzie musiała zostać wstrzymana. Drugi aspekt to kwestia finansowa. Jednak wstrzymanie finansowania przez banki to najczarniejszy scenariusz. Racjonalnie prognozujemy, że budowy będą nadal działać, być może realizacje zostaną lekko opóźnione, jednak planowane powierzchnie magazynowe zostaną oddane jeszcze w bieżącym roku – podkreśla Maciej Chmielewski.