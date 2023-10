W ramach transakcji HANSAINVEST Real Assets nabyła od Panattoni projekt o powierzchni 46 tys. mkw. w pobliżu Murcji. Park obejmuje dwa budynki z certyfikatem BREEAM Very good.

Park jest dogodnie zlokalizowany, zaledwie 15 minut od centrum Murcji, siódmego co do wielkości miasta Hiszpanii. Położony na skrzyżowaniu autostrad A30 i A7 (Autostrada Śródziemnomorska) jest idealnym miejscem zarówno dla operacji lokalnych, jak i krajowych.

Jako najbardziej aktywny deweloper w Europie mamy do zaoferowania unikalną platformę nieruchomości. Dla inwestorów aktywa logistyczne są głównym celem, pozostawiając biura i obiekty handlowe daleko w tyle. Silne fundamenty rynku przemysłowego sprawiają, że jest to atrakcyjny cel, stale doceniany przez międzynarodowy kapitał instytucjonalny - komentuje Robert Dobrzycki, dyrektor generalny i współwłaściciel Panattoni Europe, UK and India.