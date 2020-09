Magazyny Prologis obsługują towary o wartości 2,2 bln dolarów

Kluczowe znaczenie rynku nieruchomości logistycznych w łańcuchu dostaw zostało potwierdzone. Pierwsze dowody pojawiły się już na początku 2020 roku, kiedy to pandemia COVID -19 przyspieszyła tempo rozwoju e-commerce o około cztery lata. W oparciu o wyniki najnowszej analizy Oxford Economics Prologis poinformował właśnie, że udział jego obiektów w globalnym przepływie towarów wzrósł do 2,5 procenta światowego PKB. To widoczny wzrost w porównaniu z poziomem 1,7 procenta jaki został odnotowany w 2017 roku. Co za tym idzie, udział magazynów Prologis w globalnym przepływie towarów osiągnął równowartość 4,4 procenta światowej konsumpcji gospodarstw domowych.

W raporcie oszacowano, że w Polsce, gdzie Prologis dysponuje budynkami o powierzchni 1,9 miliona metrów kwadratowych, przez obiekty logistyczne firmy przepływają towary warte około 50 mld USD – to najwięcej wśród krajów CE, w których Prologis prowadzi działalność. Jest to aż 8,5 procenta PKB Polski, co plasuje operacje Prologis w Polsce na wysokim czwartym miejscu w skali globalnej działalności, jeśli chodzi o generowaną wartość PKB. Jednocześnie wartość ta opowiada niemal jednej czwartej (24,2 proc.) konsumpcji polskich gospodarstw domowych (z wyłączeniem usług).

Raport Oxford Economics potwierdza, że wzrost udziału Prologis w rynku idzie w parze z intensywną rozbudową globalnej powierzchni magazynowej firmy. Prologis zwiększył dostępną powierzchnię magazynową do ponad 93 milionów metrów kwadratowych, z 63 milionów metrów kwadratowych w porównaniu ze stanem z 2017 roku. Obecna wartość ekonomiczna towarów przepływających przez obiekty firmy na całym świecie wynosi 2,2 bln USD, co oznacza wzrost o 69 procent w stosunku do poprzedniego badania.

- Wyniki badania wyraźnie wskazują na ogromne znaczenie, jakie ma rynek nieruchomości logistycznych w kontekście ożywienia światowej gospodarki. Każdego dnia centra dystrybucyjne Prologis zapewniają przepływ szerokiej gamy produktów, bez których życie konsumentów na całym świecie byłoby współcześnie niemal niemożliwe. To dobitnie świadczy o globalnym charakterze światowego handlu - powiedział Hamid R. Moghadam, Chairman i CEO Prologis.