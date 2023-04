Magazyny przyciągają firmy z innych sektorów rynku nieruchomości. - Nowi gracze nie ustępują liderom rynku i szukają możliwości, które najlepiej pasują do ich strategii - mówi Michał Nawrot, Head of Investments CEE Peakside Capital Advisors.

Atlas Estates inwestuje w sektorze logistycznym. Firma nabyła działkę w Łodzi z przeznaczeniem pod projekt logistyczny.

Develia połączyła w ubr. siły z Hillwoodem przy budowie wspólnego parku logistycznego.

Magazynami interesują się również inwestorzy, którzy do tej pory lokowali kapitał w innych sektorach rynku nieruchomości.

To, co dla niektórych firm mogło być tymczasowym sposobem na dywersyfikację portfela, dla większości stało się teraz głównym celem biznesowym - uważa Michał Nawrot, Head of Investments CEE Peakside Capital Advisors.

Magazyny wciąż znajdują się na inwestycyjnej fali. Podaż goni popyt i coraz więcej firm, które dotychczas nie działały na tym rynku, postanowiło poszerzyć portfolio swoich inwestycji właśnie o obiekty magazynowe. Przykładem może być Atlas Estates , który niedawno zapowiedział wejście w inwestycje tego typu i budowę obiektów w Łodzi. Ale takich firm jest więcej...

Michał Nawrot, Head of Investments CEE Peakside Capital Advisors: Zgadza się, widoczny jest ciągły wzrost liczby nowych graczy wchodzących do sektora nieruchomości magazynowych. Uważam, że wynika to przede wszystkim z pozytywnych wyników tej branży w ostatnich latach, zarówno pod względem wynajmu, jak i aktywności inwestycyjnej. Rynek magazynowy cieszy się prognozowanym silnym popytem na oferowane powierzchnie w dłuższej perspektywie.

Ponadto magazyny przyciągają nowych deweloperów stosunkowo krótkim czasem budowy, co pozwala zmniejszyć ryzyko, a także niższymi, w porównaniu z biurami czy projektami handlowymi, nakładami kapitałowymi potrzebnymi do przygotowania instytucjonalnego produktu.

Rynek jest na tyle duży i dojrzały, że nawet nowicjusze mogą znaleźć na nim swoje miejsce - mówi Michał Nawrot.

Czy faktycznie to dobry czas dla podmiotów, by zaistnieć na rynku? Czy należy raczej traktować tego typu działania wyłącznie jako dywersyfikację portfela, a nie walkę o udziały w rynku?

Wejście na nowy rynek jest zawsze trudne i poprzedzone dokładnym planowaniem oraz zmianami operacyjnymi w firmach. Wszyscy uczestnicy rynku są świadomi ogromnych trudności, z jakimi borykał się biznes przez ostatnie trzy lata.

Począwszy od zamknięcia biur i handlu detalicznego podczas COVID, poprzez zakłócenia w łańcuchach dostaw, aż po pogorszenie sytuacji na rynkach finansowych. Wydaje się, że magazyny w wymagających czasach przewyższają inne klasy aktywów i nadal są atrakcyjne zarówno dla nowych inwestorów, jak i banków. W efekcie, to, co dla niektórych firm mogło być tymczasowym sposobem na dywersyfikację portfela, dla większości stało się teraz głównym celem biznesowym.

Nowi gracze nie ustępują liderom rynku i szukają możliwości, które najlepiej pasują do ich strategii.

Każdy chce mieć swój kawałek tortu przez udział w rynku magazynowym i powiększyć swój portfel - mówi Michał Nawrot.

Widzicie jakieś ciekawe przykłady podmiotów, które zdecydowały się właśnie na tego typu działania?

Długo się do tego przygotowywaliśmy, ale chyba sami jesteśmy jednym z najlepszych takich przykładów.

Pierwsze magazyny w Polsce nabyliśmy na początku 2022 roku – był to portfel trzech aktywów o łącznej powierzchni ok. 150 tys. mkw. GLA - przypomina Michał Nawrot.

Inne podmioty, które przychodzą mi na myśl to np. czeski fundusz Trigea, który zrealizował już kilka transakcji inwestycyjnych w sektorze magazynowym.

Każda firma deweloperska może dziś zdecydować się na budowę magazynu, który będzie atrakcyjny dla najemców i inwestorów? Weźmy pod uwagę fakt, że dziś magazyn to nie tylko przysłowiowe "cztery ściany”.

Mimo, że sam czas budowy magazynu, w porównaniu do innych nieruchomości komercyjnych jest stosunkowo krótki, stworzenie atrakcyjnego produktu dla najemców i inwestorów nie jest tak łatwe, jak może się wydawać.

Lokalizacja zawsze była kluczowym czynnikiem wpływającym na wartość każdej nieruchomości, jednak obecnie - i to bardziej niż kiedykolwiek - liczy się zrównoważony rozwój. Właściwe podejście do kwestii wpływu na środowisko i zasobów naturalnych może zadecydować o sukcesie inwestycji. Dlatego też strategia ESG znajduje się na czele naszego podejścia inwestycyjnego.

Jako pierwszy inwestor na rynku wdrożyliśmy certyfikaty BREEAM, LEED i WELL w naszym projekcie przebudowy parku magazynowego na warszawskim Targówku. Dzięki temu City Point Targówek w swojej doskonałej lokalizacji będzie miał do zaoferowania najlepszą w swojej klasie przestrzeń logistyki miejskiej.

Weźmy pod lupę sytuację, w której deweloper z dużym doświadczeniem na rynku, ale w zupełnie innym sektorze chce dostać kredyt. Czy banki mogą patrzeć przychylnym okiem na tego typu dywersyfikację?

Z pewnością. Każde wcześniejsze doświadczenie jest zawsze doceniane, tym bardziej, jeśli może być przeniesione do sektora magazynowego. Jest to jednak szybko rozwijający się rynek, a szybkie zmiany technologiczne pozwalają zaspokajać potrzeby najemców.

Niemniej jednak z naszego doświadczenia, banki bardzo chętnie decydują się na nowe inwestycje magazynowe, które są zgodne z zasadami odpowiedzialnego inwestowania. Projekty, które spełniają najwyższe standardy ESG cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno banków, jak i podmiotów oferujących alternatywne finansowanie.

Z jakimi innymi barierami mogą się mierzyć debiutanci na rynku magazynowym?

Z naszej perspektywy, oprócz konkurencji, prawdziwe bariery mają charakter regulacyjny, infrastrukturalny i są związane z siłą roboczą i logistyką.

Firma wchodząca na ten rynek musi być przygotowana do poruszania się w szybko zmieniającym się, złożonym i konkurencyjnym otoczeniu, umieć planować z dużym wyprzedzeniem, aby właściwie wykorzystać czas i zasoby w celu pokonania pojawiających się różnych barier.

