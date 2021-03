Magazyny przyjemne dla kieszeni i środowiska

W połowie 2020 roku GLP oddało do użytku pierwszy obiekt, którego budowa została oficjalnie zweryfikowana jako zeroemisyjna według wytycznych brytyjskiego Green Building Council. Mowa o projekcie Magnitude 313 powstałym w ramach flagowej inwestycji GLP na Wyspach – Magna Park w mieście Milton Keynes. O ekologię zadbano tu w każdym elemencie, zwracając szczególną uwagę na pochodzenie, trwałość oraz ślad węglowy materiałów użytych do budowy. Ograniczono zatem do niezbędnego minimum zużycie cementu, a fasadę wykonano ze stali, której produkcja konsumuje mniej energii niż wykonanie jej z okładzin aluminiowych i która może zostać w 100% poddana recyklingowi w przyszłości. Ekologiczne jest także wykończenie wnętrz biur przy hali magazynowej – wykorzystano w nich wyłącznie farby, które nie emitują szkodliwych substancji, wykładziny oraz panele wygłuszające wykonane w całości z odzysku, a także drewno pochodzące wyłącznie z certyfikowanych źródeł.

Dostosowana konstrukcja i technologie

Nad Wisłą nie powstał jeszcze budynek równie zaawansowany pod względem ograniczenia emisji, co Magnitude 313, ale polski oddział GLP może pochwalić się ciekawymi realizacjami, w których wdrożono szereg rozwiązań, które ograniczają ślad węglowy na etapie eksploatacji obiektu. Jednym z kluczowych zagadnień jest energooszczędność – przewodnie hasło GLP Design Standard, czyli podniesionego standardu budynków spekulacyjnych, wprowadzonego niedawno przez GLP w Polsce. W standardzie tym zrealizowane zostało już GLP Warsaw II Logistics Centre w podwarszawskich Jankach, a niedawno rozpoczęła się budowa równie zaawansowanego obiektu w Lędzinach na Górnym Śląsku.

- Energooszczędność to zagadnienie powiązane z profilem działalności użytkowników budynków logistycznych. Do tej pory interesowali się tym głównie klienci prowadzący działalność, która wiąże się ze zwiększonym zużyciem prądu przez maszyny i linie produkcyjne. Świadomość organizacji, które korzystają z przestrzeni typowo magazynowej była mniejsza, ale stopniowo się to zmienia. Zapotrzebowanie na energooszczędne rozwiązania rośnie we wszystkich branżach wraz z automatyzacją procesów produkcyjnych i logistycznych ­– mówi Christophe Brzezinski, Head of Technical Development w GLP w Polsce.