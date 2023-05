W nadchodzących latach CTP planuje zainwestować 600 mln euro w rozwój portfela magazynów w Niemczech i w Polsce.

CTP chce zainwestować po 300 milionów euro w Polsce i w Niemczech.

Nowy plan CTP jest jednym z elementów szerszej strategii podwojenia portfela paneuropejskiej sieci parków biznesowych do końca dekady.

W Polsce CTP posiada obecnie portfolio 274 000 mkw. GLA.

Deweloper ma w portfelu 10,9 mln mkw. (na koniec I kw. 2023 r.) oraz bank gruntów pod zabudowę o powierzchni 20,7 mln mkw. (na koniec I kw. 2023 r.) na wszystkich rynkach.

Nowy cel to podwojenie GLA powierzchni przemysłowych i logistycznych w swoim portfolio z nowymi inwestycjami aż do 2030, generując roczny dochód z wynajmu w wysokości 1 miliarda euro w całym portfolio 20 milionów mkw.

Polskie magazyny na celowniku CTP

W Polsce CTP posiada obecnie portfolio 274 tys. mkw. GLA (na koniec I kw. 2023 r.) oraz bank gruntów o powierzchni 2,3 mln mkw. W budowie znajduje się około 453 tys. mkw. (na koniec I kw. 2023 r.)

CTP planuje powiększyć swoje portfolio o ponad 600 tys. mkw. w 2023 r.,

jako część oferty obejmującej 11 strategicznie zlokalizowanych lokalizacji obejmujących ponad 1 mln mkw. powierzchni - wszystkie z bezpośrednim dostępem do dróg ekspresowych lub autostrad.

Inwestycja w Polsce o wartości 300 mln euro będzie koncentrować się na rozwoju inwestycji CTP, jak również przejęciach po 2024 r.

Zgodnie z podejściem CTP do zrównoważonego rozwoju, do końca 2025 r. firma planuje zainstalować ogniwa fotowoltaiczne w swoich aktywach. W ramach ekspansji zespół CTP w Polsce powiększy się do 70 osób.

CTP widzi ogromny potencjał dalszego wzrostu w branży rynków przemysłowych i logistycznych w Niemczech i Polsce - komentuje Remon Vos, dyrektor generalny CTP.

Niemiecki portfel CTP

CTP weszło na rynek niemiecki w 2022 roku poprzez przejęcie aktywów o wartości około 800 milionów euro i wycofanie z giełdy spółki Deutsche Industrie REIT-AG („DIR”), która dysponowała 1,6 mln mkw. GLA portfolio na 3,9 mln mkw. gruntów.

CTP ma teraz 50-osobowy zespół w trzech biurach w Niemczech oraz 28 tys. mkw. powierzchni przemysłowo-logistycznej w budowie, z bankiem gruntów o powierzchni 208 000 mkw. Program inwestycyjny o wartości 300 mln euro zakłada inwestycje w nowe budynki i przejęcia, przy czym CTP chce wybudować ponad 300 000 mkw nowej powierzchni każdego roku do 2030 roku.

CTP zabezpieczyło dwie nowe lokalizacje w Niemczech w pierwszym kwartale 2023 r.: CTPark Weiden o powierzchni 80 000 mkw., z 44 000 mkw. GLA powiększonym do 60 000 mkw. oraz CTPark Rastatt, obejmujący 60 000 mkw i

potencjał zabudowy 33 000 mkw. GLA powierzchni magazynowej klasy A.

O CTP

CTP jest jednym z największych w Europie kontynentalnej, pod względem powierzchni najmu brutto, właścicielem, deweloperem oraz zarządcą nieruchomości logistycznych i przemysłowych notowanym na giełdzie. Firma posiada w portfelu ponad 9,5 mln mkw. powierzchni w dziesięciu krajach, w tym w Holandii, Niemczech, Austrii i na siedmiu rynkach Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) takich, jak Czechy, Słowacja, Węgry, Serbia, Rumunia, Bułgaria i Polska.



Firma CTP weszła na polski rynek w 2021 roku. W 2022 nabyła 2,5 mln mkw. gruntów, które gwarantują budowę około 1,25 mln mkw. powierzchni najmu brutto.

