Przeprowadzka ze starej hali do nowej jest dzisiaj nieopłacalna. Najemcy magazynów próbują się pomieścić w obecnych lokalizacjach. Wstawiają dodatkowe regały. Przesuwają do poddostawców część zapasów. Robią wszystko, żeby nie zmieniać adresu.

Do tej pory bardzo często, obok istniejącego magazynu powstawał nowy, często o 30-40 proc. tańszy, więc migracje najemców były oczywiste.

Dzisiaj nowy budynek jest droższy od istniejącego. Relokacje między budynkami już nie są tak popularne jak kiedyś.

Renegocjacje czynszów magazynowych są mocno dotknięte indeksacją, która wyniosła około 10 proc.

- Nowe powierzchnie magazynowe są drogie i nadal będą, bo decydują o tym koszty wytworzenia oraz sytuacja na rynku finansowym. Z kolei renegocjacje są mocno dotknięte indeksacją, która wyniosła około 10 proc. Oznacza to, że przy czynszach bazowych na poziomie 4 euro, najemcy nagle muszą płacić 4,5 euro – wylicza Hubert Wojtera, Director Industrial & Logistic Axi Immo.

Lepszy stary magazyn?

Dlatego, biorąc pod uwagę drogie nowe inwestycje, przeprowadzka ze starej hali do nowej jest dzisiaj nieopłacalna. Tymczasem do tej pory bardzo często obserwowaliśmy sytuację odwrotną. Obok istniejącego magazynu powstawał nowy, często o 30-40 proc. tańszy, więc migracje najemców były oczywiste.

– Dzisiaj nowy budynek jest droższy od istniejącego. Indeksacje postępują, a czynsze są wysokie, więc relokacje pomiędzy poszczególnymi budynkami już nie są tak popularne jak były wcześniej – tłumaczy Hubert Wojtera.

Najemcy magazynów robią dziś wszystko, żeby nie zostać zmuszonym do zmiany lokalizacji – opisuje Hubert Wojtera, Director Industrial & Logistic Axi Immo.

Ekspert dodaje, że nie tylko czynsze zniechęcają najemców do zmiany lokalizacji, ale także bardzo duża niepewność na rynku i tego, co będzie się działo w przyszłości.

– Klienci szukają rozwiązań oszczędnościowych. Nadwyżki lokują u operatorów logistycznych. Próbują się pomieścić w obecnych lokalizacjach. Wstawiają dodatkowe regały. Przesuwają do swoich poddostawców część zapasów. Jednym słowem robią wszystko, żeby nie zostać zmuszonym do zmiany lokalizacji – opisuje Hubert Wojtera.

Trendy w popycie na magazyny

Jak zauważa Hubert Wojtera dzisiaj wszystkie decyzje podejmowane na rynku logistycznym są bardzo ostrożne.

– Sam fakt, że najemcy szukają alternatywnych rozwiązań, zamiast zmienić lokalizację, sprawia, że trudno dziś zidentyfikować ogólny trend. Z pewnością warto wskazać na nearshoring – uważa Hubert Wojtera.

W kontekście na przykład przenoszenia produkcji z Azji do Europy, ważne jest to to, że blisko 70 proc. firm deklaruje, że chce przenieść część biznesu do Europy, z czego blisko 80 proc. wybrałoby Polskę.

- Pamiętajmy jednak, że to są długotrwałe procesy. Poza tym, od zeszłego roku jesteśmy w nowej rzeczywistości. To sprawia, że decyzje inwestycyjne są przesuwane, więc te procesy się jeszcze nie dzieją w takim tempie, jak to było zapowiadane - wyjaśnia Hubert Wojtera.

Jednocześnie cały czas operatorzy logistyczni mają duży udział w strukturze popytu, widoczna jest również znaczna rola firm produkcyjnych.

- Jednak podmioty te starają się realizować zamówienia w istniejących obiektach, unikając wynajmowania nowej powierzchni magazynowej - podkreśla Hubert Wojtera.

Walec ESG ruszył i zmieni starsze magazyny

Indeksacja czynszów magazynowych, choć zapewne niższa niż tegoroczna, będzie bolesna również w przyszłym roku.

Starsze magazyny, chcąc zatrzymać obecnych najemców i skusić nowych, będą musiały wzmocnić swoją efektywność energetyczną. Walec polityki klimatycznej ruszył i już się nie zatrzyma - podsumowuje Janusz Gutowski, dyrektor działu Property Management w Axi Immo.

- Musimy jednak pamiętać też o tym, że w tym roku 56 tys. firm europejskich będzie podlegać regulacjom związanym z raportowaniem ESG. W związku z tym najemcy z tego grona nie będą chcieli wchodzić do obiektów starszych, nieekologicznych, bez certyfikatów - zauważa Janusz Gutowski, dyrektor działu Property Management w Axi Immo.

Z drugiej strony, starsze budynki mają zazwyczaj świetne lokalizacje, ale za to wyższe koszty eksploatacyjne, bo najczęściej nie są dostatecznie zoptymalizowane, jeśli chodzi o efektywność energetyczną.

- Dzisiaj ważnych driverem na rynku magazynowym jest ESG, które dotyczy zarówno wynajmujących, jak i dużych, korporacyjnych najemców, dla których najistotniejsze są bieżące koszty eksploatacji. Są jednocześnie jednym z najważniejszych elementów przetargowych w rozmowach o nowych kontraktach - przyznaje Janusz Gutowski.

W związku z tym starsze magazyny, chcąc zatrzymać obecnych najemców i skusić nowych, będą musiały wzmocnić swoją efektywność energetyczną.

- Walec polityki klimatycznej ruszył i już się nie zatrzyma - podsumowuje Janusz Gutowski, dyrektor działu Property Management w Axi Immo.

