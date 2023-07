Spada liczba magazynów w budowie, ale nadal prawie 50 proc. powstaje spekulacyjnie. Mniej jest BTS-ów i obiektów na długi najem, bo najwięksi gracze czekają na bardziej optymistyczne warunki. Jednocześnie brakuje powierzchni do wynajęcia od ręki.

Retail parki mogą napędzić popyt na magazyny w mniejszych miastach, ale nie w najbliższym czasie, bo w całej Europie rozwój sieci handlowych wyhamował.

Nowy model obsługi magazynów to Just in Time połączony z multisourcingiem. Polega na dywersyfikacji dostawców, żeby nie trzeba było utrzymywać wysokich poziomów zapasów.

Produkcja i logistyka są motorami wzrostu napędzającymi dziś europejski rynek magazynowy.

Mimo, że popyt na rynku magazynowym w minionym roku z kwartału na kwartał zwalniał, to wciąż sytuacja jest pozytywna - sektor nadal jest blisko pięcioletniej średniej - tłumaczy Maciej Kotowski, Director Research & Consultancy JLL.

Na pewno zmienia się otoczenie i czynniki kształtujące popyt. Dzisiaj głównym driverem już nie jest e-commerce w takim stopniu, jak to było w 2021 r., ani sieci handlowe - z uwagi na spadek sprzedaży detalicznej i siły nabywczej konsumentów.

- Produkcja i logistyka, które utrzymują stały poziom, są motorami wzrostu napędzającymi dziś rynek europejski. I prawdopodobnie tak już w najbliższym czasie zostanie - prognozuje Maciej Kotowski.

Co robią deweloperzy magazynowi?

Rynek magazynowy jest bardzo dynamiczny. Magazyny buduje się szybko, więc deweloperzy mogą energicznie reagować na zmieniające się trendy.

Dzisiaj dane pokazują spadek powierzchni w budowie. Nie ma bardzo dużego zainteresowania najemców. Deweloperzy mniej budują, ale - co ciekawe - nadal prawie 50 proc. powierzchni buduje się spekulacyjnie. Z tym, że ten wskaźnik utrzymuje się na stałym poziomie, nie rośnie.

Stabilne, starsze rynki Europy prawie nie mają magazynów do wynajęcia od zaraz - opisuje Maciej Kotowski, Director Research & Consultancy JLL.

- Spada liczba BTS-ów i obiektów przeznaczonych na długie najmy. Wynika to z tego, że najwięksi gracze wstrzymali swoje długofalowe decyzje, oczekując na stabilizację i bardziej optymistyczne warunki - tłumaczy Maciej Kotowski.

Jednocześnie, na rynkach europejskich wskaźnik powierzchni niewynajętej wzrósł tylko nieznacznie i wynosi poniżej 4 proc. To oznacza, że praktycznie nie ma powierzchni do wynajęcia od ręki.

- W przypadku najbardziej dynamicznych rynków, takich jak Polska te wskaźniki są nieco wyższe, bo wzrost był bardziej dynamiczny. Natomiast stabilne, starsze rynki Europy prawie nie mają magazynów do wynajęcia od zaraz - opisuje Maciej Kotowski.

Polskie magazyny znane są w Europie

Polska ma bardzo silną pozycję na rynku magazynowym Europy. Zajmujemy trzecie miejsce pod względem popytu w ostatnich latach.

- Zaliczani jesteśmy do grona pięciu największych rynków, które zawsze dominowały w sektorze. W przypadku popytu dogoniliśmy tę grupę i utrzymujemy się w niej bardzo stabilnie - wyjaśnia Maciej Kotowski.

Lokalizacja naszego kraju jest bardzo atrakcyjna.

- Na przykład Wrocław, w strefie zasięgu ośmiu godzin samochodem, pozwala obsłużyć teren połowy Niemiec, prawie całe Czechy, dużą część Słowacji, Austrii czy Węgier. Najemcy to doceniają, dlatego wielu lokuje właśnie na Dolnym Śląsku swoje magazyny, żeby obsługiwać klientów z tych krajów - wylicza Maciej Kotowski.

Niższe koszty pracy i czynsze kuszą inwestorów

W Polsce niższe koszty pracy wciąż są konkurencyjne. - Nawet w porównaniu z Czechami czy Słowacją są bardzo atrakcyjne. Jest to bardzo duża przewaga naszego rynku magazynowego - podkreśla ekspert JLL.

Podobnie jest czynszami w magazynach, które wszędzie rosły w ostatnim czasie. - Jednak, w porównaniu z naszym najbliższym otoczeniem: Czechami, Niemcami, czy Słowacją, różnica jest znacząca na korzyść Polski, co jest oczywiście dostrzegane przez najemców - podkreśla Maciej Kotowski.

Handel motorem rozwoju magazynów

Tempo wzrostu sektora e-commerce spadło do poziomów sprzed pandemii. Jednak prognozowany wzrost to nadal nawet do 15 proc. rok do roku.

- Handel na pewno w przyszłości nadal będzie zmieniał rynek magazynowy. Trzeba zauważyć, że po pandemii klienci wrócili do zakupów fizycznych. Polacy lubią chodzić do galerii handlowych i robić zakupy w sklepach stacjonarnych. Obroty w centrach handlowych są na poziomie tych przed pandemią - podkreśla Maciej Kotowski.

Dodaje, że Polacy nauczyli się też robić zakupy inaczej: lokalnie, po drodze, głównie w centrach convenience i retail parkach. Dzięki temu mapa handlowa Polski mocno się zmieniła w ostatnich latach. Sieć tych formatów się rozproszyła, wkraczając do mniejszych miast.

- Ich zatowarowanie, to duże wyzwanie dla logistyki i utrzymania ciągłości łańcuchów dostaw. Z pewnością może to napędzić popyt na magazyny w mniejszych ośrodkach. Jednak nie należy się tego spodziewać w najbliższym czasie, bo w całej Europie rozwój sieci handlowych trochę wyhamował. Przewidujemy jednak, że wkrótce sprzedaż detaliczna wróci do notowanych wcześniej poziomów, co przełoży się pozytywnie także na rozwój rynku magazynowego - prognozuje Maciej Kotowski.

Czy nearshoring już się dzieje?

Trendu nearshoringu, reshoringu czy friendshoringu, czyli powrotu produkcji do Europy, w skali naszego kraju jeszcze nie widać.

- Warto zwrócić uwagę na to, że to są inwestycje długoterminowe i zazwyczaj - w przypadku największych zakładów produkcyjnych - nie dotyczą wynajmu magazynu, tylko budowy własnego obiektu. Jednak dostrzegamy przesunięcie środka ciężkości w stronę Polski - przyznaje Maciej Kotowski.

Ciekawym aspektem tego zagadnienia są zapasy w magazynach. Otóż logistycy, produkcja i sieci handlowe przed pandemią pracowali według modelu Just in Time.

- W trakcie pandemii przestało się to sprawdzać, bo zerwały się łańcuchy dostaw. W związku z tym, poziom zapasów w latach 2020-2021 szybko się kurczył. Gdy transport ruszył ponownie i rynek zaczął się stabilizować, wszyscy przerzucili się na model Just in Case, więc zapasy poszybowały do poziomu, którego nigdy wcześniej nie obserwowaliśmy - opisuje ekspert JLL.

Dodaje, że rynek liczył na ogromny wzrost podaży magazynów, żeby utrzymać ten poziom zapasów, ale okazało się, że to bardzo drogi zabieg.

- Dlatego teraz obserwujemy nowy model obsługi magazynów: Just in Time połączony z multisourcingiem. Polega na dywersyfikacji dostawców, żeby nie trzeba było utrzymywać wysokich poziomów zapasów - tłumaczy Maciej Kotowski, Director Research&Consultancy JLL.

