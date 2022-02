Magazyny: Ten rok będzie dobry dla mniejszych, wschodzących rynków

Podsumowując miniony rok, eksperci z BNP Paribas Real Estate Poland zwracają uwagę na wpływ e-handlu na kondycję całego sektora, zwiększenie zainteresowania logistyków, deweloperów i inwestorów kwestiami ekologii.

Zwracają także uwagę na wąskie gardła, czyli, w tym przypadku, na rosnące koszty budowy, mniejszą dostępność materiałów i gruntów, a także coraz trudniejszy dostęp do wykwalifikowanych pracowników.

Z najnowszego raportu BNP Paribas Real Estate Poland, poświęconego powierzchniom logistycznym, magazynowym i przemysłowym, można wyczytać, że rynek szybkimi krokami zbliża się do osiągnięcia pułapu 24 mln m kw. nowoczesnej powierzchni. Obecnie w Polsce jest już ponad 23,8 mln m kw. magazynów. O dobrej kondycji sektora i optymizmie świadczy również rekordowy ruch na budowach. Na koniec minionego roku prace toczyły się przy nowo powstających obiektach o łącznej powierzchni ponad 4,6 mln m kw. Dla porównania, to wynik ponad dwukrotnie większy od uzyskanego na koniec roku 2020 (2 mln m kw. na budowach) i na koniec roku 2019 (1,9 mln m kw.).

Rozpędzony polski rynek magazynowy w 2021 roku zanotował rekordowy popyt brutto, wynoszący ponad 7,3 mln m kw. powierzchni, co było wynikiem o 40 proc. lepszym od tego z roku 2020 i aż o 80 proc. wyższym w stosunku do roku 2019. Autorzy raportu podliczyli, że pomimo ogromnej podaży i milionów metrów kwadratowych w budowie, poziom pustostanów na koniec minionego roku wynosił jedynie 3,9 proc. Był on znacząco niższy od tego z końca 2020 roku (6,9 proc.) czy końca 2019 roku (7,4 proc.).

Drugi rok pandemii dla sektora powierzchni logistycznych i magazynowych był rekordowy także pod względem podaży nowych obiektów. W ciągu dwunastu miesięcy na rynek dostarczono ponad 3 mln m kw. powierzchni, o ponad 300 tys. m kw. więcej niż w dotychczas rekordowym roku 2019.

- Dziś jak na dłoni widać, w jak dużym stopniu o sukcesie biznesowym wielu firm decyduje sprawnie zorganizowana logistyka i odpowiednie zaplecze magazynowe. Dotyczy to firm o różnej skali działalności, i operujących w przeróżnych branżach. Sektor nieruchomości logistycznych i magazynowych kolejny raz notuje rekordowe wzrosty, idąc ręka w rękę z trendem będącego na fali wzrostu e-commerce - mówi Igor Roguski, szef Działu Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych z BNP Paribas Real Estate Poland.