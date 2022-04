Magazyny typu cross-dock odpowiadają na potrzeby szybkiej dostawy

Wraz z dynamicznym wzrostem rynku e-commerce, wzrasta konieczność rozwijania poszczególnych elementów całego łańcucha dostaw.

Jednymi z najważniejszych etapów procesu logistycznego są jego magazynowanie oraz etap końcowy, czyli dostarczenie do odbiorcy.

Magazyny typu cross-dock w procesie dystrybucji są kluczowe, ale z uwagi na złożoność specyfiki ich działania wciąż nie są powszechnym produktem inwestycyjnym.

Magazyny typu cross-dock to szczególny rodzaj magazynów w ramach logistyki ostatniej mili. Są to obiekty, w których następuje przepakowywanie i konsolidacja zamówień. Zazwyczaj towary są tam składowane bardzo krótko, tylko na czas przepakowania z dużych samochodów ciężarowych do samochodów dostawczych, które rozwożą towar do odbiorców

– Zdecydowana większość obiektów cross-dock powstaje jako magazyny BTS dla firm kurierskich, ponieważ specyfika tej branży wymaga rozwiązań usprawniających dystrybucję. Każda z tych firm logistycznych ma swój unikalny system dostaw, często wypracowany latami. Dlatego też cross-dock nie jest produktem spekulacyjnym, który można zbudować i czekać na najemcę. W większości wypadków jest to projekt szyty na miarę, dopracowany do potrzeb konkretnego podmiotu, zarówno pod kątem specyfikacji technicznej jak też lokalizacji – wyjaśnia Michał Grabara, Director, Capital Markets, Knight Frank.

Presja szybkiej dostawy wymaga magazynów typu cross-dock

Jeszcze około 10 lat temu rynek logistyczny był stosunkowo homogeniczny - w większości mieliśmy do czynienia z wielkimi, standardowymi centrami dystrybucyjnymi – kurierzy, duże sieci handlowe oraz firmy z sektora e-commerce nie były aż pod taką presją jak dziś na zapewnienie bardzo szybkiej dostawy.

– Klienci, którzy kupowali on-line wiedzieli, że jak się kupuje przez Internet to można liczyć na dobrą cenę, ale na zamówienie trzeba trochę poczekać. Kilka lat temu to się zmieniło – dla klienta czas dostawy jest często równie ważny jak cena, więc dla wielu graczy zapewnienie szybkiego doręczenia przesyłki stanowi olbrzymią przewagę konkurencyjną. Cross-docking umożliwia optymalizację czasu dostawy do odbiorcy końcowego i staje się kluczowym elementem sieci logistycznej u praktycznie każdego kuriera, dlatego najemcy są w stanie zapłacić wyższy czynsz za tego typu obiekty – tłumaczy ekspert Knight Frank.

Cross-docki różnią się od klasycznych magazynów w wielu aspektach

– Cross-docki są przede wszystkim zazwyczaj stosunkowo płytkie i podłużne, a ich cechą charakterystyczną jest duża ilość bram i docków położonych po obu stronach magazynu. Czynsz w ramach magazynu typu cross-dock musi być stosunkowo wyższy niż w przypadku tradycyjnego magazynu - zazwyczaj czynsze mogą być wyższe o 50-75 proc. w stosunku do typowych stawek. W obecnych warunkach najemcy oczekują, że takie magazyny będą silnie dostosowane do indywidualnych potrzeb danego operatora logistycznego – tłumaczy Michał Grabara.

– Ponieważ nie jest to typowy produkt, który łatwo da się wynająć innemu najemcy to deweloperzy oczekują, że umowy najmu będą stosunkowo długie (ponad 10 lat), co z kolei stanowi o ich atrakcyjności dla inwestorów – jest to bezpieczne aktywo z zapewnionym stabilnym, długoterminowym przychodem. W związku z ich atrakcyjnością dla inwestorów i faktem, że tego typu obiekty stają się niezbędnym elementem sieci logistycznych dla podmiotów, które chcą oferować same-day-delivery albo nawet next-day-delivery, zapotrzebowanie na cross-docki będzie dalej dynamicznie rosło – dodaje.