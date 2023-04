Wchodząca w portfolio Maszoński Group, spółka MCG EastBridge wynajmie blisko 37 tys. mkw. powierzchni magazynowej i biurowej w GLP Kraków Logistics Centre III.

Spółka MCG EastBridge wynajmie blisko 37 tys, mkw. powierzchni magazynowej i biurowej w GLP Kraków Logistics Centre III.

To rekordowa umowa najmu na krakowskim rynku magazynowym w I kwartale 2023

Park magazynowy zlokalizowany jest na terenie podkrakowskiej strefy ekonomicznej

MCG EastBridge jest częścią Maszoński Logistic.

Firma AXI IMMO była wyłącznym doradcą w procesie wyboru i najmu strategicznej lokalizacji.

MCG EastBridge to nowa marka w portfolio Maszoński Logistic, która od ponad 25 lat świadczy kompleksowe usługi transportowo-logistyczne na terenie krajów Unii Europejskiej. Spółka jest doskonale rozpoznawalna w Europie Zachodniej, prowadząc operacje biznesowe zarówno z centrali w Sulęcinie, jak i spółki córki Maszoński Logistic GmbH w Irxleben, Niemcy. Powołanie nowej spółki to element długofalowej strategii ekspansji na rynki Europy Środkowo-Wschodniej oraz krajów bałkańskich.

MCG EastBridge to kolejny etap budowania świadomości wobec podmiotów skupionych wokół spółki Maszoński Logistic. Zdecydowaliśmy się na wybór Krakowa, ponieważ w naszej opinii rynek ten posiada ogromny potencjał logistyczny z uwagi na dostęp do autostrady A4 stanowiącej część III transeuropejskiego korytarza transportowego. Trasa biegnie od portu Calais we Francji do wschodnich krańców Kazachstanu, czyli w ostatnim czasie jednej z najistotniejszych tranzytowo lokalizacji w Europie. Możliwość prowadzenia operacji logistycznych spod Krakowa jest zatem szczególnie istotna zarówno w kontekście rozwoju naszej firmy, a także planowanych działań w państwach ościennych - wyjaśnia Mirosław Maszoński, prezes Maszoński Logistic.

MCG EastBridge. Fot. Mat. pras.

MCG EastBridge zajmie docelowo ok. 36,000 mkw. powierzchni magazynowej służącej przede wszystkim bieżącej obsłudze logistycznej. Centrum dystrybucyjne stanie się także, siedzibą nowo powołanej spółki. Komfort przyszłej kadrze pracowników zapewni przestronne ponad 700-metrowe biuro, które zostało zaprojektowane zgodnie z najnowszymi standardami. Powierzchnia będzie sprzyjała pracy cichej poprzez zastosowanie rozwiązania związane z podniesioną izolacyjnością akustyczną i termiczną. W najbliższych miesiącach MCG EastBridge rozpocznie procesy rekrutacyjne w oparciu o kompetencje lokalnych specjalistów do obsługi Klientów z regionów Małopolski i Podkarpacia. Lokalizacja jest też doskonałym hubem do dystrybucji na rynki Europy Środkowo-Wschodniej.

W ramach MCG EastBridge wykorzystamy wieloletnie know-how Maszoński Logistic z zakresu usług spedycyjnych, transportowych i obsługi międzynarodowych kontraktów na nowe rynki. Wybór odpowiedniej lokalizacji był dla nas decyzją o znaczeniu strategicznym, dlatego zdecydowaliśmy się na wsparcie kompetentnego doradcy AXI IMMO znającego nie tylko lokalny rynek nieruchomości magazynowych, ale także uwarunkowania biznesowe - mówi Bartosz Rojewski, dyrektor operacyjny, MCG EastBridge.

Rozwój usług transportowo-spedycyjnych oraz logistyka kontraktowa to nie jedyny cel nowo powstałej spółki. Działając jako operator logistyczny, chcemy dostarczać naszym klientom kompleksowe rozwiązania logistyczne umożliwiające obsługę łańcucha dostaw na każdym jego etapie. W perspektywie najbliższych miesięcy zakres świadczonych przez nas usług poszerzy się o obsługę celną, magazyn celny, spedycję morską i lotniczą, przewozy intermodalne, jak również obsługę rynku e-commerce oraz transport przesyłek drobnicowych. Lokalizacja centrum logistycznego w bliskim sąsiedztwie tak dużej aglomeracji, jaką niewątpliwie jest Kraków, stwarza warunki do rozwoju usług z obszaru logistyki miejskiej, co również wpisuje się w strategię rozwoju spółki - dodaje Łukasz Kordecki, Dyrektor Handlowy, MCG EastBridge.

Marta Nowik. Fot. Mat. pras.

Nowa lokalizacja dewelopera GLP to języczek u wagi nie tylko dla regionu krakowskiego, ale także całego obszaru polski południowo-wschodniej. Niepołomicka strefa ekonomiczna, w której rejonie zostanie oddany do użytkowania park logistyczno-magazynowy GLP Kraków Logistics Centre III skupia ponad 70 przedsiębiorstw, które wciąż się rozwijają i planują nowe inwestycje. Jestem przekonana, że uruchomienie przez MCG EastBridge magazynu typu multiuser z obsługą logistyczną przyniesie sukces nowemu brandowi - komentuje Marta Nowik, dyrektor w Dziale Powierzchni Logistycznych i Przemysłowych, AXI IMMO.

Wynajęcie blisko 37,000 mkw. przez MCG EastBridge było największą zanotowaną umową najmu w I kw. 2023 r. na krakowski rynku, a także drugą co do wielkości w ostatnich pięciu latach i jego historii. Transakcja świadczy, że pomimo dużej absorpcji powierzchni magazynowej klienci zainteresowani rozwojem w tej lokalizacji mogą liczyć na wsparcie inwestorów.

Sąsiedztwo 1,5-milionowej aglomeracji, nowoczesna sieć drogowa oraz obecność w regionie firm, które są liderami w swoich branżach, sprawia, że dla GLP jest to naturalne miejsce do dalszego rozwoju w regionie. Nasze budynki w okolicach Krakowa cieszą się dużym zainteresowaniem – te istniejące są już w całości wynajęte, a najwyższa jakość GLP Kraków III Logistics Centre z pewnością zachęci wiele przedsiębiorstw do wyboru naszego parku. Doskonała lokalizacja parku zapewnia łatwy dojazd do autostrady A4 i drogi krajowej nr 75. Dodatkowym ułatwieniem dla przyszłych pracowników jest bliskość stacji kolejowej w Podłężu, skąd w 25 minut można dojechać do centrum Krakowa - mówi Jarosław Czechowicz, Country Manager, GLP Poland.

GLP Kraków III Logistics Centre zostanie wybudowane zgodnie z kryteriami certyfikacji ekologicznej BREEAM na poziomie co najmniej „Very Good”. Zaoferuje między innymi możliwość składowania towarów do wysokości 12 metrów w świetle, wzmocnioną posadzkę o nośności 7,5 tony / mkw. dodatkowe doświetlenie światłem naturalnym oraz dach dostosowany do montażu instalacji fotowoltaicznej.

W projekcie przewidziano też tereny zielone i stacje ładowania aut elektrycznych. Kierowcy ciężarówek będą mogli skorzystać z dedykowanej przestrzeni do odpoczynku. W transakcji zakupu działki pod budowę GLP wspierała kancelaria Greenberg Traurig. Zaś zespół PwC Polska doradzał w zakresie analizy skutków podatkowych nabycia działek oraz zapewnił wsparcie podatkowe w przy tworzeniu dokumentacji transakcyjnej.

