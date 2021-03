Magazyny w pandemii. Najważniejsze wydarzenia rynku logistycznego w ostatnim roku

Największą transakcją 2020 r. była finalizacja przejęcia środkowoeuropejskiego portfela Goodmana przez GLP.

Największą umową podpisaną w 2020 r. pozostaje 200 tys. mkw. powierzchni użytkowej wynajęte przez Amazona w Świebodzinie w woj. lubuskim.

Największe centrum dystrybucyjne marki TK Maxx w Europie kontynentalnej Panattoni wybuduje pod Sulechowem.

Wysoka aktywność najemców została wzmocniona przez rekordowy poziom umów krótkoterminowych, czyli opiewających na okres do dwóch lat, zawartych między kwietniem a czerwcem 2020 r. Objęły 262 tys. mkw. wynajętej powierzchni.

Najbardziej widocznym efektem pandemii był ostry spadek w poziomie powierzchni budowanej w systemie spekulacyjnym.

Magazyny stawiają na zielone technologie. Zdecydowana większość nowych obiektów magazynowych ma dziś zielony certyfikat.

Rynek magazynowy w Polsce odnotował w 2020 r. rekordowy wynik. Całkowity popyt wyniósł 4,8 mln mkw., z czego 1,36 mln mkw. to sam czwarty kwartał. Jak wynika z raportu JLL „Rynek magazynowy w Polsce” ponad 71 proc. stanowiły nowe umowy i ekspansje. Pozwoliło to utrzymać trzecie miejsce wśród najbardziej aktywnych rynków w Europie. Co więcej, tylko trzy rynki: Niemcy, Wielka Brytania i Polska przekroczyły próg 3 mln mkw. wynajętych w 2020 r.

Czytaj też: Każdy może być beneficjentem zielonego magazynu

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Średnia wielkość nowej umowy w 2020 r. wynosiła 7,5 tys. mkw., w porównaniu do 6,1 tys. mkw. w 2019 r. i 7,7 tys. mkw. w roku 2017 – drugim najlepszym w historii rynku. Końcowy rezultat to jednak nie tylko nowe najmy, ale również przedłużenia umów, które stanowiły łącznie prawie 1,4 mln mkw.

Rekordowe transakcje na rynku magazynów

Za największą transakcję 2020 r. należy uznać finalizację przejęcia środkowoeuropejskiego portfela Goodmana przez GLP (1 mld euro, 66 proc. obiektów ulokowanych jest w Polsce tj. ok. 880 tys. mkw.). Jak zauważa AXI IMMO na rynku pojawiły się również nowe dotychczas nieobecne w sektorze podmioty wyczekujące na okazję. Przykładem takiej transakcji może być kupno przez Polish Logistics LLP, platformę inwestycyjną powołaną przez REINO Capital, IO AM i Grupę Grosvenor centrum logistycznego Logistic City Piotrków Trybunalski o wielkości 135 tys. mkw.

1

2

3

4

5

Retransmisja sesji: #zielonemagazyny - online brainstorming

Moda czy realne korzyści?