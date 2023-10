Maksymalne wykorzystanie potencjału każdego metra kwadratowego powierzchni magazynowej jest dziś gorącym trendem. Firmy e-commerce inwestują też w nowoczesne technologie, które pomagają usprawnić sposób magazynowania i skrócić czas dostawy.

Sebastian Kaczmarski, Ikea: Większość firm retailowych stara się do realizacji zadań logistycznych wykorzystywać także sklepy.

Damian Kołata: E-commerce potrzebuje trzykrotnie więcej powierzchni magazynowej niż operacje offline’owe.

Aleksandra Kucharek, Panattoni: Przewagę konkurencyjną na rynku daje szybki czas dostawy.

Rynek e-commerce wraca do przedpandemicznych poziomów wzrostu. Prognozy wskazują, że będzie się globalnie rozwijał z dynamiką na poziomie 8 proc. rok do roku przez kolejne cztery lata.

- W 2026 r. powinien osiągnąć wartość 8 bilionów dolarów. To dwukrotnie więcej niż w 2019 r. Jednocześnie Europa Środkowo-Wschodnia jest czwartym regionem z najwyższym prognozowanym wzrostem na najbliższe lata. Przekracza on 10 proc. Wyprzedza nas Azja, kraje południowej Afryki i Ameryka Łacińska - wyliczał Damian Kołata, partner, Head of Industrial & Logistics/E-Commerce CEE Cushman & Wakefield podczas konferencji Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej „Nearshoring Logistyka E-commerce”.

E-commerce ma wymagania magazynowe

Ostatnie lata to boom na powierzchnie magazynowe dla e-commerce. Są to budynki, najczęściej zlokalizowane blisko dużych ośrodków.

Świadomość kosztów stałych metra kwadratowego powierzchni magazynowej sprawia, że nie tylko Ikea, ale właściwie większość firm retailowych stara się do realizacji zadań logistycznych wykorzystywać także sklepy, żeby ograniczyć konieczność wynajmowania kolejnych powierzchni.

- Firmy e-commerce’owe zajmują trzykrotnie większą powierzchnię niż typowe offline’owe operacje. Wiadomo, że zarządzanie zwrotami czy przejście z poziomu palety do kartonu wymaga znacznie większej powierzchni manipulacyjnej - tłumaczy Damian Kołata.

Bieżący rok Polska zakończy wolumenem 32 mln metrów kwadratowych, co nam da trzecie miejsce w Unii Europejskiej. Wyprzedzą nas jedynie Niemcy i Francja.

- W zeszłym roku byliśmy absolutnym liderem w UE, biorąc pod uwagę nowe powierzchnie, które zostały dostarczone na rynek. Było ich prawie 4,5 mln mkw. Oznaczało to wzrost o 40 proc. w stosunku do 2021 r. Znajdujemy się również na drugim miejscu, tuż za Niemcami, jeśli chodzi o popyt na magazyny. Jednocześnie poziom pustostanów cały czas jest zdrowy - nie przekracza 7 proc. Na przykład w Trójmieście i w Krakowie trudno znaleźć jakiekolwiek wolne miejsca - podkreśla Damian Kołata.

Kiedyś najemcom opłacało się przeprowadzać do nowych magazynów. Dzisiaj korzystniej jest renegocjować kontrakt i zostać w dotychczasowym obiekcie - tłumaczy Aleksandra Kucharek, Development Director Panattoni Development Europe.

Wyssać z metra jego potencjał

Przez wiele lat na rynku magazynowym obserwowana była kompresja yieldów, czynsze utrzymywały się na stałym poziomie.

- Jakiś czas temu stawki gwałtownie wzrosły. Powoli się do nich przyzwyczajamy. Kiedyś najemcom opłacało się przeprowadzać do magazynów, które się budowały, żeby mieć nową powierzchnię z krótką umową najmu. Dzisiaj korzystniej jest renegocjować kontrakt i zostać w dotychczasowym obiekcie. To bardzo silna tendencja - tłumaczy Aleksandra Kucharek, Development Director Panattoni Development Europe.

Drugim gorącym trendem jest maksymalne wykorzystanie potencjału każdego metra kwadratowego powierzchni magazynowej.

- W końcu każdy metr trzeba ogrzać, a to kosztuje coraz więcej. Firmy też inwestują w nowoczesne technologie, które pomagają usprawnić sposób magazynowania i skrócić czas dostawy. Nikt nie chce czekać na bluzkę kilka dni. Przewagę konkurencyjną na rynku daje szybka dostawa - opisuje Aleksandra Kucharek.

Ikea magazynuje też w sklepach

Świadomość kosztów stałych metra kwadratowego powierzchni magazynowej sprawia, że nie tylko Ikea, ale właściwie większość firm retailowych stara się do realizacji zadań logistycznych wykorzystywać także sklepy, żeby ograniczyć konieczność wynajmowania kolejnych powierzchni. Czynsze poszły do góry, co w przypadku powierzchni e-commerce’owych jest bardziej dotkliwe, bo znajdują się one w pobliżu dużych miast.

- Należy się spodziewać, że tendencja do maksymalizacji wydajności metra kwadratowego będzie coraz bardziej widoczna. Podobnie jak procesy automatycznego składowania, które pozwalają w dłuższym okresie optymalizować koszty - wyjaśnia Sebastian Kaczmarski, Central Fulfilment Operations Manager & Deputy Customer Fulfilment Manager IKEA Distribution Services.

Podążając za tym trendem, Ikea zamierza wybudować w swoich marketach w Chorwacji i na Węgrzech automatyczne magazyny, które umożliwiają realizację zamówień dużych wolumenów ze sklepu stacjonarnego.

