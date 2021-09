Magazyny: więcej powierzchni, tyle samo pracowników i te same pensje

Jeden z parków logistycznych SEGRO, mat.pras.









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 30 wrz 2021 11:07

Mimo rosnącego wolumenu powierzchni magazynowej i produkcyjnej w kraju, liczba pracowników w tych branżach wzrosła w ciągu ostatnich niemal czterech lat tylko nieznacznie, z 2,8 do 2,9 mln. Zdecydowanie zmniejszył się udział wielu stanowisk, jak m.in. operatorzy maszyn – z 12,9 proc. do 3,7 proc. czy pracownicy fizyczni – z 14,1 proc. do 2,1 proc. - pokazuje najnowszy raport SEGRO i Randstad Polska „Rynek magazynowy i lekkiej produkcji – wyzwania i trendy w zatrudnieniu”.