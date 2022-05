Magazyny zwolniły, parki handlowe wciąż w inwestycyjnym pędzie

Zmniejszenie apetytu inwestorów i wyczekiwanie spowodowane wojną w Ukrainie, walka z galopującą inflacją, rosnące koszty surowców, a także nieśmiały początek roku w inwestycjach logistycznych oraz przemysłowych - to krótkie podsumowanie pierwszego kwartału na polskim rynku inwestycyjnym przez BNP Paribas Real Estate Poland.

Po dwóch latach pandemii, galopująca inflacja oraz wybuch wojny w Ukrainie dociążyły praktycznie każdą gałąź gospodarki, nie omijając również rynku inwestycyjnego w sektorze nieruchomości komercyjnych.

Po ostrożnym optymizmie w całym minionym roku, w pierwszym kwartale 2022 roku rynek zaliczył spokojny start.

Łączny wolumen transakcji oszacowano na 1,65 mld euro, a w strukturze dominowały duże umowy, w tym transakcje portfelowe.

Najbardziej znaczącą była rekordowa sprzedaż kompleksu The Warsaw HUB, którego nowym właścicielem został Google. Za biurowiec na warszawskiej Woli informatyczny gigant zapłacił 586 mln euro. Autorzy raportu z BNP Paribas Real Estate Poland podkreślają, że finalizacja sprzedaży dwóch portfeli nieruchomości przez EPP – o łącznej wartości szacowanej ponad 650 mln euro – oznacza, że w pierwszym kwartale aktywa handlowe wypracowały 75 proc. swojego ubiegłorocznego wolumenu.

Nieśmiały początek roku w inwestycjach logistycznych

Najmniej aktywny od stycznia do końca marca był sektor logistyczny i przemysłowy, na który przypadło kilka transakcji obejmujących pojedyncze obiekty. To o tyle interesujące, że w 2020 i 2021 roku to właśnie nieruchomości logistyczne cieszyły się w Polsce największym wzięciem inwestorów.

- Nieruchomości logistyczno-magazynowe w ostatnich dwóch latach były na górze listy najatrakcyjniejszych i najbardziej poszukiwanych aktywów inwestycyjnych. Dlatego 200 mln euro w łącznym wolumenie za pierwszy kwartał, to wynik zdecydowanie niedoszacowany. Szczególnie, że najpierw pandemia, a teraz wojna pokazały, jak ważnym elementem układanki jest rozwój dobrze zaplanowanej i nie zacinającej się logistyki, w tym logistyki magazynowej. Innym czynnikiem wzmacniającym dodatkowo potencjał tego sektora, możliwym do zaobserwowania już w najbliższych miesiącach, może być wzrost popytu, za którym stać będą najemcy zamykający swoje biznesy w Rosji - mówi Mateusz Skubiszewski, dyrektor Działu Rynków Kapitałowych, BNP Paribas Real Estate Poland.

Biura i parki handlowe

Pierwsze tygodnie wojny i rekordowe wzrosty wskaźnika inflacji nie przynoszą odpowiedzi na pytania, jak będą wyceniane nieruchomości i z jakimi ryzykami będą musieli liczyć się inwestorzy. Eksperci BNP Paribas Real Estate Poland zaznaczają, że stopy kapitalizacji dla najlepszych obiektów w pierwszym kwartale nie uległy znaczącym zmianom. Wyjątkiem okazał się sektor biurowy, który wycenia swoje najlepsze aktywa na poziomie 4.5 proc. Kompresję o 0,5 p.p. dało się również zaobserwować w segmencie parków handlowych, które konsekwentnie od kilku już kwartałów skupiają na sobie największą uwagę inwestorów.