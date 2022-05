Mandersloot zainwestował w większy magazyn w Komornikach

Polski oddział holenderskiej firmy Mandersloot, która świadczy usługi logistyczne w krajach Beneluksu i Europy Środkowej, powiększył powierzchnię wynajmowaną w Poznaniu w nieruchomości zarządzanej przez Savills Investment Management.

W rezultacie do dyspozycji firmy będzie pozostawało łącznie ponad 7600 mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowo-biurowej.

Historia firmy Mandersloot zaczęła się w 1964 r. w Holandii. To właśnie wówczas powstało rodzinne przedsiębiorstwo transportowe, które z czasem zaczęło działać na skalę międzynarodową. Dziś na jego sukces każdego dnia pracuje 400 pracowników, a firmowa flota składa się z 340 aut i 310 naczep chłodni. W rezultacie Mandersloot zapewnia transport drobnicowy w kontrolowanej temperaturze warzyw i owoców, mięsa, produktów spożywczych oraz kwiatów i roślin – na terenie Beneluksu i Europy Środkowej.

– Nasz klient był zadowolony z prowadzenia działalności w dotychczas wynajmowanym obiekcie, ale ze względu na rozwój firmy poszukiwał większej powierzchni magazynowo-biurowej. Dzięki elastyczności wynajmującego udało się uniknąć czasochłonnej i kosztownej przeprowadzki. Cieszymy się, że wynegocjowaliśmy warunki najmu, które znalazły akceptację obu stron transakcji – mówi Natalia Mika, doradca w Dziale Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych, Newmark Polska.

– Na decyzji o pozostaniu w dotychczasowym obiekcie zaważyła lokalizacja – w pobliżu znajduje się siedziba naszego klienta. Istotna była także dobra współpraca z wynajmującym, który znalazł rozwiązanie i umożliwił ekspansję w dotychczasowym parku. Zwiększenie powierzchni zapewnia najemcy optymalne warunki do dalszego rozwoju. Cieszymy się, że firma Mandersloot skorzystała z naszego wsparcia podczas renegocjacji umowy najmu – dodaje Jakub Dudkiewicz, Associate w Dziale Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych, Newmark Polska.

Centrum dystrybucyjne, zarządzane przez Savills Investment Management od stycznia 2019 r., ma powierzchnię ok. 85 tys. mkw. i położone jest w Komornikach, na południe od Poznania. W jego skład wchodzą budynki magazynowe klasy A, które są dostosowane zarówno do składowania, jak i prowadzenia lekkiej produkcji. Bliskość aglomeracji poznańskiej zapewnia najemcom parku również dostęp do wykwalifikowanych pracowników.