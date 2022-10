Marcotran przedłuża najem w Parku Poznań VI, który jest zarządzany przez Urban Real Estate Partners (UREP). Umowa dotyczy 3400 mkw. powierzchni magazynowo-biurowej.

Firma Marcotran, międzynarodowy operator logistyczny, przedłuża najem w Parku Poznań VI, który jest zarządzany przez pan-europejską spółkę specjalizującą się w zarządzaniu obiektami logistycznymi Urban Real Estate Partners (UREP).

Umowa dotyczy 3400 mkw. powierzchni magazynowo-biurowej.

W renegocjacjach z wynajmującym najemcę reprezentowała firma doradcza Newmark Polska.

Marcotran to międzynarodowy operator logistyczny, którego oferta obejmuje transport, magazynowanie, logistykę i dystrybucję. Firma powstała w 1970 r. i obecnie zatrudnia ponad 1600 osób 29 narodowości. Sprawną realizację zleceń zapewnia rozbudowana flota, na którą składa się ok. 1000 samochodów ciężarowych i ok. 1500 ciężarówek z przyczepami. O skali działalności świadczą też obroty rzędu 200 mln euro.

Firma Marcotran jest zadowolona ze współpracy z wynajmującym i lokalizacji magazynu. Ważna dla najemcy jest duża liczba bram w stosunku do powierzchni obiektu, a także standard wykończenia magazynu. Pomyślnie przeprowadzona renegocjacja umowy wpływa korzystnie na stabilność biznesu Klienta i zapewnia mu optymalne warunki do dalszego rozwoju – mówi Jakub Kurek, Dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych Newmark Polska.

Park Poznań VI położony jest w miejscowości Koninko pod Poznaniem. Obiekt znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi ekspresowej S11 (Kołobrzeg – Pyrzowice/Piekary Śląskie), co ułatwia dystrybucję towarów zarówno na północ, jak i na południe kraju. Dla najemców znaczenie ma też bliskość autostrady A2 i szlaku komunikacyjnego E30. Lokalizacja na terenach podmiejskich zapewnia firmom mieszczącym się w Parku Poznań VI dostęp do pracowników.

