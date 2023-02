Marolex może wprowadzać się do swojej nowej siedziby pod Warszawą. Załoga firmy ma na miejscu do dyspozycji przestrzeń biurową, produkcyjną i magazynową. WPIP, który był wykonawcą generalnym inwestycji, właśnie ukończył prace nad zadaniem.

Marolex to producent opryskiwaczy i spryskiwaczy, które są eksportowane do 56 krajów na świecie.

Nowa siedziba firmy jest zlokalizowana w Łomnej na Mazowszu.

Firma WPIP pełniła funkcję generalnego wykonawcy.

Nowa siedziba firmy Marolex jest zlokalizowana przy ul. Gdańskiej w Łomnej (gmina Czosnów, powiat nowodworski, województwo mazowieckie). Składa się z trzykondygnacyjnego budynku o powierzchni 4,6 tys. mkw., łączącego w sobie trzy funkcje: biurową, magazynową oraz produkcyjną. Za ogrzewanie obiektu odpowiadają pompy ciepła. Na dachu budynku powstała instalacja fotowoltaiczna o mocy 49 kW. W skład kompleksu wchodzi jeszcze magazyn zewnętrzny.

Cieszymy się, że jako generalny wykonawca mogliśmy mieć swój udział w realizacji kolejnej inwestycji, której finałem jest powstanie tego nowoczesnego oraz zaprojektowanego z poszanowaniem dla środowiska naturalnego obiektu. Świadczy to o tym, że firma Marolex, lider w swojej branży, cały czas stawia sobie ambitne cele - mówi Janusz Signetzki, wiceprezes zarządu WPIP.

Oddanie do użytku nowej siedziby jest kolejnym ważnym krokiem na drodze rozwoju naszego przedsiębiorstwa i potwierdzeniem, że idziemy w dobrym kierunku. Zależało nam na tym, żeby budynek był funkcjonalny, przyjazny dla pracowników oraz środowiska. Dzięki współpracy z firmą WPIP, wszystkie te cele zostały osiągnięte – dodaje Dariusz Olejnik, wiceprezes zarządu firmy Marolex.

Na terenie nowej siedziby firmy Marolex znajduje się ponadto własne ujęcie wody (studnia głębinowa) oraz stacja jej uzdatniania. Pod budynkiem powstał zbiornik przeciwpożarowy. W ramach kontraktu, firma WPIP, pełniąca funkcję generalnego wykonawcy, odpowiadała także za realizację wewnętrznego układu drogowego, 51 miejsc parkingowych i zagospodarowania terenu. Kompleks jest przyjazny dla rowerzystów. Na zewnątrz powstały stojaki na jednoślady.

Budynek jest w trakcie certyfikacji Planet Friendly na poziomie Understanding. Stworzył ją poznański Ośrodek Badań i Rozwoju „Save The Planet”. To kompleksowy i wielokryterialny system certyfikacji budynków oraz przestrzeni nowopowstających oraz istniejących, oceniający je m.in. pod kątem energooszczędności, zrównoważonego rozwoju oraz well-being’u. Ośrodek Badań i Rozwoju „Save The Planet” przyznaje certyfikaty na czterech poziomach: Understanding, Respectful, Caring oraz Loving.

