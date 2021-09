Martes Sport uruchomi magazyn w obiekcie 7R

W związku z rozwojem działalności, a w szczególności działu e-commerce, firma zajmie ponad 21 000 mkw. powierzchni magazynowej, a także biuro wielkości ok. 1 tys. mkw. w obiekcie 7R BTS Beskid III.

Z nowych wnętrz firma będzie mogła korzystać w drugiej połowie 2022 r.

Martes Sport oferuje odzież, obuwie i produkty sportowe oraz turystyczne w 360 punktach sprzedaży stacjonarnej oraz przez Internet.

Firma pochodząca z Bielska-Białej zdecydowała się na wynajęcie powierzchni w 7R BTS Beskid III, nowoczesnym parku magazynowo-logistycznym, który objęty jest certyfikacją BREEAM na poziomie Very Good.

Budowa obiektu dla Martes Sport rozpocznie się w styczniu 2022 r. i potrwa dziewięć miesięcy. Budynek oferować będzie szereg udogodnień, między innymi zwiększoną do 10,6 m wysokość składowania na powierzchni ok. 8 200 mkw. Posiadać będzie stacje do ładowania wózków na 20 stanowisk, a także układ doków dedykowany pod operacje najemcy. Nowy magazyn będzie przede wszystkim istotnym wzmocnieniem dla ciągle rozwijającej się sprzedaży internetowej Martes Sport, na którą kładziony jest obecnie w ramach spółki szczególny nacisk.

- 7R Beskid Park, 7R Beskid Park II i 7R BTS Beskid III to najbardziej wysunięte na południe kraju obiekty 7R. Są świetnie skomunikowane z regionem. Ich atutem jest także bliskość do granic z Czechami i Słowacją. Uzupełniają naszą sieć magazynów na Śląsku. Co ważne, wciąż wzbogacamy ofertę 7R w tym regionie, a to dowód na to, że lokalizację naszych magazynów doceniają najemcy. Bardzo się cieszę, że Martes Sport, firma wywodząca się z tej części kraju, także doceniła zalety 7R BTS Beskid III, a w nowym obiekcie wynajmie nie tylko nowoczesną powierzchnię magazynową lecz także biurową - mówi Maciej Krawiecki, Head of Leasing w 7R.

7R BTS Beskid III jest nowoczesnym kompleksem magazynowo-logistycznym o powierzchni ok. 22 000 mkw., zlokalizowanym na Śląsku w Czechowicach-Dziedzicach, tuż przy drodze krajowej nr 1 łączącej północ Polski z południem. Zaletą inwestycji jest bliskość węzła Bielsko-Biała Komorowice, który zapewnia dobre połączenie z każdą częścią miasta. Komunikację z okolicznymi miejscowościami ułatwia również połączenie kolejowe, co sprawia, że jest to atrakcyjna lokalizacja ze względu na dostęp do dobrze wykwalifikowanych pracowników.