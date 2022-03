Mary Kay nowym najemcą w Diamond Business Park Ursus

Diamond Business Park Ursus to park biurowo-magazynowy z powierzchniami biurowymi klasy A, o łącznej powierzchni 50 tys. mkw.

W negocjacjach najemcę reprezentowała firma doradcza Newmark Polska.

Obiekt posiada certyfikat BREEAM na poziomie very good.

Historia firmy Mary Kay Cosmetics zaczęła się w latach 60. ubiegłego wieku – to wówczas powstał pierwszy Salon Beauty by Mary Kay w Dallas w Teksasie. Od blisko 60 lat przedsiębiorstwo stawia na dynamiczny rozwój, otwierając filie w kolejnych krajach, w tym Australii, Polsce czy Litwie. Mary Kay Ash, założycielka firmy kosmetycznej, od początku miała klarowny cel: najwyższej jakości produkty i rozwój przedsiębiorczości.

– Firma Mary Kay szukała nowoczesnej powierzchni magazynowo-biurowej na terenie Warszawy. Diamond Business Park Ursus spełnia lokalizacyjne, jakościowe i techniczne wymagania Klienta. Cieszymy się, że najemca obdarzył nas zaufaniem i powierzył nam zadanie znalezienia optymalnej przestrzeni dla prowadzonych operacji – mówi Katarzyna Bojanowicz, Business Development Director w Dziale Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych firmy Newmark Polska.

– Atutem Diamond Business Park Ursus jest doskonała lokalizacja dzięki bliskości głównych węzłów komunikacyjnych, takich jak trasa A2, S8 czy drogi krajowej 7, co gwarantuje doskonałe warunki do dystrybucji materiałów na terenie Mazowsza. Każda hala produkcyjna została stworzona zgodnie z najwyższymi standardami obowiązującymi w branży magazynowej, a poszczególne powierzchnie pozwalają na elastyczną aranżację wnętrz i uwzględnienie wymagań i potrzeb najemców. Cieszymy się, że firma Mary Kay dołączyła do rodziny najemców w naszym warszawskim obiekcie – mówi Urszula Rasmussen, Head of Industrial Leasing w White Star Real Estate, które zarządza Diamond Business Park Ursus.