Masood Choudhry, Zalando: Zrównoważony rozwój nie ma końca

Do końca pierwszego kwartału 2022 r. Zalando planuje całkowicie przejść na papierowe torby wysyłkowe.

Klienci Zalando otrzymają zamówienia w nowych opakowaniach - białe pudełka zostaną zastąpione brązowymi. Są wykonane w 100 proc. z tektury pochodzącej z recyklingu.

W dążeniu Zalando do bycia platformą zrównoważonej mody kluczowe znaczenie ma minimalizacja odpadów i utrzymywanie materiałów w użyciu tak długo, jak to możliwe.

Nowe torby wysyłkowe były wcześniej testowane podczas trzymiesięcznego pilotażu w Szwecji. Obecnie opakowania są wprowadzane na wszystkich 20 rynkach, na których działa Zalando.

Do końca pierwszego kwartału 2022 r. firma planuje całkowicie przejść na papierowe torby wysyłkowe. Nowe opakowanie przybliżają Zalando do wyeliminowania plastiku jednorazowego użytku do 2023 r.

Zrównoważony rozwój nie ma końca

- Nieustannie przyglądamy się bardziej zrównoważonym sposobom dostosowania naszych opakowań do systemu obiegu zamkniętego. Zrównoważony rozwój nie ma końca. Zawsze możemy ulepszyć lub zakwestionować status quo. Dlatego musimy opracować nowe opcje pakowania, które zapewniają najlepszą możliwą ochronę wysyłanych przedmiotów, a jednocześnie spełniają nasze wymagania dotyczące zrównoważonego rozwoju. Testujemy opcje z naszymi „używanymi” pudełkami, które są już wykonane w 30 proc. z trawy i wspólnie z naszymi zespołami pracujemy nad tym, jak opakowania wielokrotnego użytku mogą wyglądać w przyszłości - tłumaczy Masood Choudhry, wiceprezes ds. logistyki w Zalando.

Zalando chce mieć pozytywny wpływ na ludzi i planetę. Zielone magazyny wśród priorytetów



Przejście z białego do brązowego kartonu

