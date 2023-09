Mastermedia powiększyła swoją powierzchnię w parku magazynowym GLP przy poznańskim lotnisku o dodatkowe 11 840 mkw.

Przedstawiciel polskiego eksportu produktów spożywczych został tym samym największym klientem GLP Poznań Airport Logistics Centre.

Zajmie tam łącznie 28 775 mkw. powierzchni.

Mastermedia to dystrybutor produktów spożywczych nie tylko do Wielkiej Brytanii, Niemiec, czy Szwecji, ale też do Australii. Dostarcza towary od polskich i europejskich producentów na różne rynki na całym świecie. Mastermedia posiada także własną sieć franczyzową - Food Plus.

GLP Poznań Airport Logistics Centre. Fot. Mat. pras.

Założona w 2006 roku firma zatrudnia już ponad 800 specjalistów, a jej obroty w 2022 roku przekroczyły 1 miliard złotych. W ofercie Mastermedia znajduje się pełen zakres produktów spożywczych w tym m.in.: wędliny i mięso, nabiał i tłuszcze, warzywa i owoce, zdrowa żywność, dania gotowe, dodatki, soki i napoje, słodycze, produkty dla dzieci, a także kosmetyki i chemia.

Powiększenie magazynu w Wysogotowie jest jednym z wielu kroków, które podejmujemy w ramach globalnego rozwoju Mastermedia. Nasza współpraca z GLP umożliwia nam efektywne zarządzanie rosnącym wolumenem działalności logistycznej, zapewniając naszym klientom wyjątkową jakość usług na międzynarodową skalę. Dzięki nowoczesnym magazynom i nieustannym inwestycjom, Mastermedia jest gotowa na wyzwania globalnego rynku logistycznego i umacnia swoją pozycję jako partner biznesowy godny zaufania – mówi Krzysztof Piech, dyrektor logistyki w Mastermedia Cioczek i Wójciak Sp.J.

- W GLP inwestujemy długoterminowo i tak samo podchodzimy do relacji z naszymi Klientami, czego doskonałym przykładem jest współpraca z Mastermedia. Kiedy siedem lat termu firma rozpoczynała działalność w naszym parku w Wysogotowie, dostępna w tej lokalizacji powierzchnia wynosiła 12 tys. mkw. Od tego czasu powierzchnia wynajmowana przez Mastermedia wzrosła ponad czterokrotnie, a nasz park powiększył się prawie siedmiokrotnie. Bardzo cieszy nas, że polska firma rodzinna rozwija skrzydła w GLP Poznan Airport Logistics Centre, skąd dystrybuuje polskie i europejskie produkty – komentuje Paweł Żeromski, Business Development Manager w GLP.

GLP Poznań Airport Logistics Centre oferuje ponad 81 tys. mkw. powierzchni magazynowo-produkcyjnej w centrum Wielkopolski. Lokalizacja w sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S11, pozwala w 8 minut dotrzeć do autostrady A2, a w 20 minut do centrum Poznania. W najnowszym budynku na klientów czeka jeszcze 7 tys. mkw. dostępnej od ręki powierzchni magazynowej o wysokości składowania 12 metrów.

