Maxfliz konsoliduje magazyny w Krakowie i wynajmuje powierzchnie w City Logistics Warsaw Airport

- Niedawno otworzyliśmy nowy salon wyposażenia wnętrz w stolicy. Puławska 452 to otwarte drzwi do światowego designu, fachowego doradztwa, profesjonalizmu i wiedzy. Każdy z przyjemnością urządzi swoje mieszkanie i dom w jednym miejscu. Proponujemy naszym klientom marki własne takie jak płytki, oświetlenie czy meble. Nasza oferta to również produkty renomowanych firm z Europy, m.in. płytki wielkoformatowe, ceramika sanitarna, materace, meble, tapety czy oświetlenie. Taka kompleksowa oferta wyróżnia nas na warszawskim rynku – mówi Patrycja Wolniewicz, dyrektor zarządzająca warszawskiego salonu firmy Maxfliz.

Cresa wspierała firmę Maxfliz przy konsolidacji w jeden centralny magazyn o powierzchni 7.000 mkw. w Panattoni Park Kraków IV w Skawinie. Zastąpił on cztery magazyny, dzięki czemu zoptymalizowano koszty obsługi logistycznej, kompletację zamówień i zredukowano czas realizacji dostaw.

Ze względu na dynamiczny rozwój firma Maxfliz poszukiwała także magazynu w Warszawie. Istotne było zapewnienie klientom detalicznym możliwości wygodnego odbioru towaru. Firma wynajęła magazyn w kompleksie City Logistics Warsaw Airport o powierzchni 1.080 mkw. blisko nowo otwartego salonu w Warszawie.

Dodatkowo Cresa reprezentowała firmę Maxfliz podczas renegocjacji umowy najmu 1.700 mkw. na Dolnym Śląsku – w Prologis Park Wrocław III.

Firma Maxfliz to sieć sześciu salonów stacjonarnych: w Warszawie, Krakowie, Katowicach i Wrocławiu, a także sklep internetowy. Działająca od blisko 30 lat na polskim rynku firma Maxfliz dostarcza elementy wyposażenia wnętrz od ponad 300 renomowanych producentów z całej Europy. Dzięki współpracy zarówno z klientami indywidualnymi, inwestorami, architektami i projektantami wnętrz, jak i firmami budowlanymi, Maxfliz realizuje zdywersyfikowaną strategię rozwoju. Bardzo ważnym i cenionym aspektem działalności firmy jest przed- i posprzedażowy serwis.