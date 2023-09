MDC² i Invesco Real Estate sfinalizowali najem 10 784 mkw. powierzchni w MDC² Park Gliwice.

MDC² Park Gliwice znajduje się w Gliwicach na Górnym Śląsku na styku dwóch autostrad – A4 i A1.

MDC² jest deweloperem. Projekt jest w całości finansowany przez niemiecki fundusz, którego aktywami zarządza Invesco Real Estate. Doradcą w transakcji najmu jest Colliers.

Najemcą jest międzynarodowy spółka dostarczająca kompleksowe rozwiązania IT dla rynków energetycznych, dostawców usług, przedsiębiorstw z branży przemysłowej.

MDC² Park Gliwice jest realizowany w standardzie BREEAM New Construction na najwyższym poziomie, Outstanding. Tak wysoka ocena jest możliwa dzięki zastosowaniu szeregu rozwiązań podnoszących efektywność energetyczną budynków, a także dzięki przemyślanemu otoczeniu z zachowaniem jego bioróżnorodności, przygotowanemu z myślą o dobrostanie pracowników i gości obiektu.

W skład MDC² Park Gliwice wchodzą trzy budynki magazynowe o łącznej powierzchni 57 tys. mkw. Dzięki przemyślanej koncepcji technologicznej zwiększającej efektywność energetyczną budynków, obiekt wyróżnia się na rynku powierzchni magazynowych, zyskując uznanie najemców, dla których rozwój innowacyjności w tej branży jest bardzo ważny.

Z wielką radością witamy kolejnego najemcę (światowego lidera rynku technologii informatycznych), który wybrał MDC² Park Gliwice ze względu na jego niską emisję dwutlenku węgla, a także zmniejszony pobór energii elektrycznej. Dzięki zastosowaniu najlepszych, zrównoważonych środowiskowo rozwiązań magazynowych wspólnie możemy sprostać wysokim wymaganiom współczesnego świata – mówi Katarzyna Dudzik, Development Director, MDC².

- Cieszę się, że wraz Filipem Deleżyńskim mogliśmy doradzać w procesie wyboru lokalizacji dla nowego najemcy MDC². Projekt musiał zostać zrealizowany w krótkim czasie, a dzięki doskonałej współpracy z właścicielem parku, udało się nam spełnić oczekiwania klienta. O wyborze inwestycji zdecydowały czynniki takie, jak: lokalizacja parku w bezpośrednim sąsiedztwie autostrad A4 i A1, dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowniczej, wsparcie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz polityka ESG właściciela nieruchomości. Co więcej, budynek otrzyma certyfikat BREEAM New Construction Outstanding, co było istotne dla klienta, który w MDC² ulokuje swój flagowy europejski projekt – mówi Łukasz Ciepły, Senior Associate, Dział Powierzchni Logistycznych i Przemysłowych, Colliers.

MDC² Park Gliwice rozpocznie swoją działalność jesienią tego roku. Inwestorem projektu jest niemiecki fundusz, którego aktywami zarządza Invesco Real Estate. W transakcji najmu doradzała agencja Colliers.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl