MDC² szykuje nową inwestycję magazynową na Górnym Śląsku

MDC² Park Gliwice dostarczy 52 tys. mkw. nowoczesnej i przyjaznej środowisku powierzchni magazynowej.

Obiekt będzie zlokalizowany w Gliwicach, u zbiegu autostrad A1 i A4 (Węzeł Sośnica) – jednego z głównych węzłów komunikacyjnych, łączących wschód z zachodem i północ z południem Polski.

Kompleks MDC² Park Gliwice będzie się składał z trzech budynków z możliwością podziału na mniejsze moduły, skrojone na potrzeby całego spektrum klientów od operatorów logistycznych, poprzez przedstawicieli branży e-commerce po firmy produkcyjne.

Działka inwestycyjna o powierzchni 13,4 ha znajduje się w jednym z najbardziej strategicznych miejsc na mapie Gliwic. Zlokalizowana przy ulicy Pszczyńskiej, głównej arterii komunikacyjnej miasta, nieruchomość będzie posiadała dogodny dojazd do autostrad A1 i A4, a także komunikację miejską w zasięgu zaledwie kilkuminutowego spaceru. W promieniu niespełna 100 km znajdują się również trzy międzynarodowe porty lotnicze (Katowice, Kraków i Ostrawa).

MDC² Park Gliwice na zielonej ścieżce

MDC² Park Gliwice zostanie zaprojektowany i zbudowany zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Zespół budowlany MDC² będzie dążył do uzyskania certyfikacji BREEAM New Construction na poziomie Excellent. W projekcie przewidziano zewnętrzny obiekt sportowy dla najemców oraz innowacyjne tereny zielone.

ESG to podstawa strategii MDC² – wszystkie obiekty dostarczane przez firmę spełnią najwyższe standardy i wymagania zrównoważonego budownictwa, takie jak m.in.: 95% materiałów wykorzystywanych przy budowie nadających się do recyklingu, czy dachy budynków przystosowane do instalacji paneli fotowoltaicznych, a przy realizacji każdego projektu MDC² będzie starała się uzyskać certyfikat BREEAM New Construction Excellent.