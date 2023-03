Nowy węzeł A1/S8 zmienił sposób transportu towarów w Polsce, prowadząc do rewitalizacji łódzkich południowych węzłów logistycznych. Właśnie w tym rejonie MDC² przygotowuje nowy park logistyczny.

Polska centralna zawsze stanowiła ośrodek rozwoju rynku magazynowo-produkcyjnego, jednak coraz częściej najemcy preferują region położony na południe od samego miasta Łodzi. Dzieje się tak ze względu na rozwijającą się infrastrukturę drogową i większą dostępność siły roboczej.

Znajdujący się w trakcie przygotowania MDC² Park Łódź South finansowany jest przez Fortress Real Estate Investments Limited (Fortress).

MDC² przewodzi zmianom w zakresie rozwoju zielonego budownictwa magazynowego w Polsce, budując jedne z najbardziej zrównoważonych środowiskowo obiektów magazynowych dostępnych na rynku.

Wszystkie budynki MDC² są certyfikowane w standardzie BREEAM New Construction minimum na poziomie Excellent, co ułatwi deweloperowi osiągnięcie neutralności energetycznej od 2025 r.

Doskonała komunikacja wraz z dostępnością atrakcyjnych terenów inwestycyjnych sprawiają, że Łódź stanowi strategiczną lokalizację dla operatorów logistycznych, firm produkcyjnych, sieci handlowych oraz firm e-commerce, które są zainteresowane dystrybucją regionalną, krajową i międzynarodową.

Polska centralna to jeden z kluczowych regionalnych rynków powierzchni magazynowych i produkcyjnych. Przez ostatnie 10 lat rynek ten w większości rozwijał się na północ od Łodzi, co w konsekwencji doprowadziło do niedoborów siły roboczej i zatłoczenia tamtejszych połączeń transportowych. Co ciekawe, nowy, zmodernizowany węzeł A1/S8 zlokalizowany na południe od Łodzi wpłynął na zmianę sposobu dystrybucji towarów na terenie Polski. Dlatego wiele firm logistycznych prezentuje swoim klientom nowe możliwości informując, że łatwiej jest prowadzić dystrybucję krajową z Łodzi Południowej niż z Łodzi Północnej. A sytuacja ta poprawi się jeszcze wraz z ukończeniem Wschodniej Obwodnicy Łodzi w 2023 roku.

Również MDC², ze względu na doskonałe warunki inwestycyjne, wybiera Głuchów, który położony jest 19 km na południe od granicy z Łodzią.

Lokalizacja ta zapewnia najemcom możliwość sprawnej dystrybucji na terenie całego kraju i Europy. Inwestycja powstaje we współpracy z Fortress Real Estate Investments Limited (Fortress), spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu (JSE) działającą w modelu REIT, która posiada, zarządza i rozwija nieruchomości komercyjne.

MDC² wybiera Głuchów

MDC² Park Łódź South to projekt dystrybucyjno-logistyczny o łącznej powierzchni ponad 80 tys. mkw. Obiekt zlokalizowany jest u zbiegu autostrady A1 i drogi krajowej nr 12 (łączącej centra hurtowe w Tuszynie i Głuchowie).

Planowane oddanie budynków nastąpi w pierwszej połowie 2024 roku. Od samego początku procesu budowlanego deweloper zapewnia wiodące na rynku rozwiązania przyjazne środowisku. Obiekt zostanie certyfikowany w standardzie BREEAM New Construction przyjmując jako minimalny poziom Excellent.

W pobliżu Łodzi przebiegają autostrady A1 i A2, a także droga ekspresowa S8. Dodatkowo planowana jest dalsza rozbudowa drogi S14 w kierunku południowym, która w przyszłości usprawni ruch łącząc się z autostradą A2 (węzeł Emilia) i drogą ekspresową S8 (węzeł Róża).

MDC² Park Łódź South na zielonej ścieżce

Wdrażając rozwiązania proekologiczne, MDC² Park Łódź South minimalizuje ślad węglowy, co stanowi bardzo ważne zagadnienie w strategii funkcjonowania firmy. Kluczowe parametry budynku obejmują: minimum 12-metrową wysokość składowania, oświetlenie LED, dachy przystosowane do instalacji fotowoltaicznych, ładowarki do pojazdów elektrycznych, recykling wody deszczowej, wiaty rowerowe oraz duża przestrzeń parkingowa.

MDC² Park Łódź South zadba również o bioróżnorodność terenu tworząc lokalny ekosystem, w tym ściany zieleni na elewacjach budynków, z lokalną roślinnością, podkreślającą ekologiczny charakter obiektu.

Nie zabraknie również strefy Rest&Move – przeznaczonej dla pracowników i gości, w tym kierowców ciężarówek, których dobrostan jest szczególnie ważny dla MDC² Park Łódź South.

